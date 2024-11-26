Вкусный рулет из кабачков

Ингредиенты
- кабачок — 1 шт.
- тыква — 1/2 небольшой тыквы
- морковь — 2 шт.
- творожный сыр — 1 пачка
- огурец свежий — 1 шт.
- кукуруза консервированная — 1 банка
- сметана — 4 ст.л.
- зелень
- чеснок — 1 зубчик
- соль
- специи
- растительное масло для смазки
Рецепт приготовления
Для приготовления нашего рулета нужно натереть на тёрке морковь, кабачок и тыкву.
Затем смесь нужно хорошо отжать.
Добавить соль, перец, зелень и специи по желанию.
Добавить 2 ст. ложки сметаны и перемешать.
Смазать бумагу для запекания маслом и уложить нашу массу тонким слоем.
Выпекать в духовке 40-45 минут до готовности.
Как достанете пласт, необходимо его сразу свернуть в виде рулета.
А теперь займёмся начинкой.
В творожный сыр натереть свежий огурец, положить банку кукурузы, 2 ст. ложки сметаны, выдавить чеснок и положить зелень.
После того, как наш рулет остынет, его развернуть и положить начинку ровным слоем.
Рулет обратно аккуратно свернуть и оставить немного для пропитки.
Кушать подано!
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