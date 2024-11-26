Вкусный рулет из кабачков

Для приготовления нашего рулета нужно натереть на тёрке морковь, кабачок и тыкву.

Затем смесь нужно хорошо отжать.

Добавить соль, перец, зелень и специи по желанию.

Добавить 2 ст. ложки сметаны и перемешать.

Смазать бумагу для запекания маслом и уложить нашу массу тонким слоем.

Выпекать в духовке 40-45 минут до готовности.

Как достанете пласт, необходимо его сразу свернуть в виде рулета.

А теперь займёмся начинкой.

В творожный сыр натереть свежий огурец, положить банку кукурузы, 2 ст. ложки сметаны, выдавить чеснок и положить зелень.

После того, как наш рулет остынет, его развернуть и положить начинку ровным слоем.

Рулет обратно аккуратно свернуть и оставить немного для пропитки.

Кушать подано!