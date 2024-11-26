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Четыре вкуса

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Вкусный рулет из кабачков

Фото к рецепту: Рулет из кабачков

Ингредиенты

  • кабачок — 1 шт.
  • тыква — 1/2 небольшой тыквы
  • морковь — 2 шт.
  • творожный сыр — 1 пачка
  • огурец свежий — 1 шт.
  • кукуруза консервированная — 1 банка
  • сметана — 4 ст.л.
  • зелень
  • чеснок — 1 зубчик
  • соль
  • специи
  • растительное масло для смазки

Рецепт приготовления

Для приготовления нашего рулета нужно натереть на тёрке морковь, кабачок и тыкву.

Затем смесь нужно хорошо отжать.

Добавить соль, перец, зелень и специи по желанию.

Добавить 2 ст. ложки сметаны и перемешать.

Смазать бумагу для запекания маслом и уложить нашу массу тонким слоем.

Выпекать в духовке 40-45 минут до готовности.

Как достанете пласт, необходимо его сразу свернуть в виде рулета.

А теперь займёмся начинкой.

В творожный сыр натереть свежий огурец, положить банку кукурузы, 2 ст. ложки сметаны, выдавить чеснок и положить зелень.

После того, как наш рулет остынет, его развернуть и положить начинку ровным слоем.

Рулет обратно аккуратно свернуть и оставить немного для пропитки.

Кушать подано!

Фото рецепта

Рулет из кабачков: шаг 1
Рулет из кабачков: шаг 2
Рулет из кабачков: шаг 3
Рулет из кабачков: шаг 4
Рулет из кабачков: шаг 5
Рулет из кабачков: шаг 6
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