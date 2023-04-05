Готовим постные картофельные драники с грибами

1. Очистите лук и нарежьте его кубиками.

2. На разогретую сковороду добавьте растительное масло и обжарьте лук до мягкости.

3. Грибы натрите на крупной терке, оставьте несколько грибов для декора.

4. Добавьте грибы и жарьте вместе с луком в течение 10 минут.

5. Очистите и натрите на мелкой терке картофель. Отожмите лишнюю жидкость из картофеля и выложите его в миску.

6. Нарежьте укроп мелко.

7. Снимите грибы и лук с огня и добавьте их в миску с картофельной смесью, добавьте укроп, муку, соль, перец. Тщательно перемешайте.

8. Оставшиеся грибы нарежьте тонкими ломтиками.

9. На той же сковороде добавьте еще немного масла, положите грибные ломтики.

10. Сверху выкладывайте картофельную смесь, расплющивая ее до плоских кругов.