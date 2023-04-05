Четыре вкуса

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Готовим постные картофельные драники с грибами

Фото к рецепту: Картофельные драники с грибами "постные"

Ингредиенты

  • картофель - 600 г.
  • грибы шампиньоны - 300 г.
  • мука пшеничная - 3 с. л.
  • лук - 1 шт. 
  • укроп - 5 вет.
  • масло
  • соль
  • перец

Фото рецепта

Картофельные драники с грибами "постные": шаг 1
1. Очистите лук и нарежьте его кубиками.
Картофельные драники с грибами "постные": шаг 2
2. На разогретую сковороду добавьте растительное масло и обжарьте лук до мягкости.
Картофельные драники с грибами "постные": шаг 3
3. Грибы натрите на крупной терке, оставьте несколько грибов для декора.
Картофельные драники с грибами "постные": шаг 4
4. Добавьте грибы и жарьте вместе с луком в течение 10 минут.
Картофельные драники с грибами "постные": шаг 5
5. Очистите и натрите на мелкой терке картофель. Отожмите лишнюю жидкость из картофеля и выложите его в миску.
Картофельные драники с грибами "постные": шаг 6
6. Нарежьте укроп мелко.
Картофельные драники с грибами "постные": шаг 7
7. Снимите грибы и лук с огня и добавьте их в миску с картофельной смесью, добавьте укроп, муку, соль, перец. Тщательно перемешайте.
Картофельные драники с грибами "постные": шаг 8
8. Оставшиеся грибы нарежьте тонкими ломтиками.
Картофельные драники с грибами "постные": шаг 9
9. На той же сковороде добавьте еще немного масла, положите грибные ломтики.
Картофельные драники с грибами "постные": шаг 10
10. Сверху выкладывайте картофельную смесь, расплющивая ее до плоских кругов.
Картофельные драники с грибами "постные": шаг 11
11. Жарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые драники выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте картофельные драники с грибами горячими, украсив зеленью или салатом.
Кушать подано!
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