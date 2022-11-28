Рецепт вкусной гречневой каши с лисичками
Ингредиенты
- гречневая крупа-1 пакетик (125 г)
- лук-1 шт.
- лисички замороженные-2 горсти
- топлёный жир-1 ст.л.
- хмели-сунели
- приправы с кореньями
- лавровый лист
- укроп свежезамороженный
- соль
- перец
- вода
Фото рецепта
1. Греча у меня была куплена в пакетиках по 125 г,сварила почти до готовности в воде с солью.
2. Достаём лисички из запасов или др. грибы.
3. Лисички коротко промыть от земли,дать стечь,нарезать.
4. Лук мелко нарубить.
5. Пересыпать в сковороду со смальцем.
6. Обжарить до золотистости.
7. К луку отправила грибы. Подержала на небольшом огне всё вместе,потом потушила под крышкой.
8. У меня был в заморозке укроп.
9. Высыпала крупу в сковороду,добавила приправы,лавровый лист и укроп. Потушила всё вместе,можно влить немного воды от гречки.
10. Подать в кругу семьи прямо в сковородочке.
11. Угощаем близких простым вкусным блюдом.
12. Подала с помидорами черри и маринованным огурчиком.
Кушать подано!
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