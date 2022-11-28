Рецепт вкусной гречневой каши с лисичками

1. Греча у меня была куплена в пакетиках по 125 г,сварила почти до готовности в воде с солью.

2. Достаём лисички из запасов или др. грибы.

3. Лисички коротко промыть от земли,дать стечь,нарезать.

4. Лук мелко нарубить.

5. Пересыпать в сковороду со смальцем.

6. Обжарить до золотистости.

7. К луку отправила грибы. Подержала на небольшом огне всё вместе,потом потушила под крышкой.

8. У меня был в заморозке укроп.

9. Высыпала крупу в сковороду,добавила приправы,лавровый лист и укроп. Потушила всё вместе,можно влить немного воды от гречки.

10. Подать в кругу семьи прямо в сковородочке.

11. Угощаем близких простым вкусным блюдом.