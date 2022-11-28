Четыре вкуса

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Рецепт вкусной гречневой каши с лисичками

Фото к рецепту: Гречневая каша с лисичками

Ингредиенты

  • гречневая крупа-1 пакетик (125 г)
  • лук-1 шт.
  • лисички замороженные-2 горсти
  • топлёный жир-1 ст.л.
  • хмели-сунели
  • приправы с кореньями
  • лавровый лист
  • укроп свежезамороженный
  • соль
  • перец
  • вода

Фото рецепта

Гречневая каша с лисичками: шаг 1
1. Греча у меня была куплена в пакетиках по 125 г,сварила почти до готовности в воде с солью.
Гречневая каша с лисичками: шаг 2
2. Достаём лисички из запасов или др. грибы.
Гречневая каша с лисичками: шаг 3
3. Лисички коротко промыть от земли,дать стечь,нарезать.
Гречневая каша с лисичками: шаг 4
4. Лук мелко нарубить.
Гречневая каша с лисичками: шаг 5
5. Пересыпать в сковороду со смальцем.
Гречневая каша с лисичками: шаг 6
6. Обжарить до золотистости.
Гречневая каша с лисичками: шаг 7
7. К луку отправила грибы. Подержала на небольшом огне всё вместе,потом потушила под крышкой.
Гречневая каша с лисичками: шаг 8
8. У меня был в заморозке укроп.
Гречневая каша с лисичками: шаг 9
9. Высыпала крупу в сковороду,добавила приправы,лавровый лист и укроп. Потушила всё вместе,можно влить немного воды от гречки.
Гречневая каша с лисичками: шаг 10
10. Подать в кругу семьи прямо в сковородочке.
Гречневая каша с лисичками: шаг 11
11. Угощаем близких простым вкусным блюдом.
12. Подала с помидорами черри и маринованным огурчиком.
Кушать подано!
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