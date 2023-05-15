Рецепты трёх видов кляра для курицы

Ингредиенты
мясо (или курица) - 200 гр.
колбасный сыр - 150 гр.
яйца - 2 шт.
мука - 3 ч.л.
соль
перец
чеснок
зелень
кунжут
растительное масло - для обжарки
колбаса варёная - 150 гр. (как вариант)
крабовые палочки - 150 гр. (как вариант)
Рецепт приготовления
В миску разбиваем 2 яйца и взбиваем их вилкой или венчиком до однородности.
150 грамм колбасного сыра натираем на мелкой тёрке. И после мелкой тёрки ещё рубим натёртое ножом, потому что полосочки сыра получаются длинноватыми.
Натёртый и нарезанный сыр смешиваем со взбитыми яйцами.
Остаётся добавить немного соли и 3 чайных ложки муки.
В принципе, можно обойтись без муки: просто натереть в яйцо побольше сыра и всё, кляр прекрасно держится и без муки.
А ещё можно по добавлять в кляр сухой и свежий чеснок, сухую и свежую зелень, кунжут, чёрный перец, любые специи и даже грибной порошок. И сделать это надо до того, как вы добавите муку.
Кляр готов. Остаётся обжарить в нём что-то плоское. На неплоском он держаться не будет.
У меня это будет куриное филе. Сколько его вам понадобится, я не могу точно сказать - всё зависит от того, какой толщины слой кляра вы будете делать на кусочках курицы.
Кусочки, как я уже сказала, нам нужны плоские, поэтому я их вырезаю из середины филе. А конусообразный край филе оставлю для другого блюда.
Кусочки солим и перчим.
В сковороде разогреваем растительное масло. Жар под сковородой должен быть чуть ниже среднего, потому что кляр поджаривается очень быстро, а нам надо, чтобы ещё курица в середине не осталась сырой.
Плоский кусочек филе кладём в миску на кляр.
Сверху на кусочек курицы накладываем слой кляра.
Подцепляем кусочек рукой таким образом, чтобы снизу тоже оказался слой кляра.
И выкладываем всю эту конструкцию в разогретое масло.
Так поступаем со всеми кусочками филе, которые влезут у вас за один раз в сковороду.
Жарим на медленном огне до золотистости нижней стороны.
Переворачиваем и жарим до золотистости с другой стороны.
Вместо колбасного сыра кляр можно исполнить из крабовых палочек.
И даже из докторской колбасы! Это будет самый мужицкий вариант: мясо в кляре из мяса :)
Кушать подано!
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