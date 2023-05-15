Рецепты трёх видов кляра для курицы

мясо (или курица) - 200 гр.

колбасный сыр - 150 гр.

яйца - 2 шт.

мука - 3 ч.л.

соль

перец

чеснок

зелень

кунжут

растительное масло - для обжарки

колбаса варёная - 150 гр. (как вариант)

крабовые палочки - 150 гр. (как вариант)

В миску разбиваем 2 яйца и взбиваем их вилкой или венчиком до однородности.

150 грамм колбасного сыра натираем на мелкой тёрке. И после мелкой тёрки ещё рубим натёртое ножом, потому что полосочки сыра получаются длинноватыми.

Натёртый и нарезанный сыр смешиваем со взбитыми яйцами.

Остаётся добавить немного соли и 3 чайных ложки муки.

В принципе, можно обойтись без муки: просто натереть в яйцо побольше сыра и всё, кляр прекрасно держится и без муки.

А ещё можно по добавлять в кляр сухой и свежий чеснок, сухую и свежую зелень, кунжут, чёрный перец, любые специи и даже грибной порошок. И сделать это надо до того, как вы добавите муку.

Кляр готов. Остаётся обжарить в нём что-то плоское. На неплоском он держаться не будет.

У меня это будет куриное филе. Сколько его вам понадобится, я не могу точно сказать - всё зависит от того, какой толщины слой кляра вы будете делать на кусочках курицы.

Кусочки, как я уже сказала, нам нужны плоские, поэтому я их вырезаю из середины филе. А конусообразный край филе оставлю для другого блюда.

Кусочки солим и перчим.

В сковороде разогреваем растительное масло. Жар под сковородой должен быть чуть ниже среднего, потому что кляр поджаривается очень быстро, а нам надо, чтобы ещё курица в середине не осталась сырой.

Плоский кусочек филе кладём в миску на кляр.

Сверху на кусочек курицы накладываем слой кляра.

Подцепляем кусочек рукой таким образом, чтобы снизу тоже оказался слой кляра.

И выкладываем всю эту конструкцию в разогретое масло.

Так поступаем со всеми кусочками филе, которые влезут у вас за один раз в сковороду.

Жарим на медленном огне до золотистости нижней стороны.

Переворачиваем и жарим до золотистости с другой стороны.

Вместо колбасного сыра кляр можно исполнить из крабовых палочек.

И даже из докторской колбасы! Это будет самый мужицкий вариант: мясо в кляре из мяса :)

Кушать подано!