Консервированные кабачки

Кабачки традиционно считаются летним блюдом. Ведь если вам даже удалось сохранить овощ до поздней осени, он скорее всего будет жестким и потеряет полезные свойства. Но оказывается, приготовить вкусные рулетики с начинкой можно и из консервированных кабачков. Этот рецепт оценят самые взыскательные гурманы.

Для заготовки понадобятся:

Молодые кабачки с тонкой кожей;

уксус;

кипяток;

банки по пол литра;

большая кастрюля с сеткой (или полотенцем)

На 800 граммов кипятка нужно 4 столовых ложки 9% уксуса. Кабачки для этого рецепта возьмите толстые и длинные — из них крутить рулетики проще. Помойте их и отрежьте края. Банки предварительно простерилизуйте. Это очень удобно делать в пароварке. Разрежьте каждый кабачок на тонкие пластины, это удобно сделать ножом для чистки овощей. Сверните кабачки спиралью и уложите на дно банки. Сверху влезет еще один слой.

Разведите уксус в кипятке и залейте банки маринадом. Можно сразу залить в каждую по столовой ложке уксуса, а затем заполнить кипятком до краев. Предварительно прокипятите крышки, а затем накройте ими кабачки. Дальше банки следует прогреть на водяной бане. Для этого кипяток наливают в большую кастрюлю, на которую ставится специальная сетка (можно заменить полотенцем). Банки должны находиться в кипящей воде 7-8 минут.

После этого банки можно закатывать. Поставьте консервации остывать в теплое место, предварительно укутав. Зимой консервированные таким способом кабачки можно обвалять в муке, наполнить начинкой из корейской моркови или сыра с чесноком и обжарить. Тот самый вкус лета!