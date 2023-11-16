Рецепт вкусного мяса по-орловски

Ингредиенты
телятина или говядина – 1,3-1,5 кг
сыр – 150 г
бекон – 150 г
соус «бешамель» - 250-300 г
лук порей (по желанию) – 2 шт.
соль
черный перец
растительное масло – 2-3 ст.л.
соус «бешамель»:
молоко – 250 мл
сливочное масло – 25 г
мука – 1 ст.л.
растительное масло – 15 мл
дополнительно (по желанию):
смесь свежих овощей/грибов – любое количество
соль
черный перец
фенхель
паприка
растительное масло
Рецепт приготовления
Подготовить мясо:
Со всех сторон мясо кусок мяса посолить и поперчить.
Со всех сторон обжарить кусок мяса на растительном или сливочном масле (по 2-3 минуты с каждой стороны).
Емкость для запекания сбрызнуть растительным или смазать сливочным маслом.
Выложить в емкость для запекания лук порей.
На лук порей выложить обжаренное мясо.
Смешать все овощи и добавить к ним специи – перемешать.
Разложить овощи вокруг мяса.
Запекать мясо с овощами в духовке 40-5- минут при температуре 180-200 градусов.
Приготовить соус «Бешамель»:
Нагреть масло в сотейнике.
Всыпать в нагретое масло муку – обжаривать на протяжении 1-2 минут.
Влить в сотейник молоко – при интенсивном помешивании варить соус до закипания и загустения (можно добавить в соус обжаренный лук, тертый сыр и жирные сливки).
Снять соус с огня и добавить в него соль и мускатный орех – перемешать.
Растянуть соус пищевой пленкой «в контакт».
Достать мясо с овощами из духовки.
Переложить мясо на разделочную доску и сделать в нем глубокие разрезы (не конца разрезать кусок мяса на порционные куски, шириной около 1,5 см).
В каждый разрез вложить по 1-2 слайсу бекона и сыра.
Вернуть нашпигованное мясо в противень.
Обильно смазать мясо соусом «Бешамель».
Запекать мясо с овощами в духовке еще 20-30 минут при температуре 180-200 градусов
Кушать подано!
Свежие комментарии