Рецепт вкусного мяса по-орловски

Ингредиенты

телятина или говядина – 1,3-1,5 кг

сыр – 150 г

бекон – 150 г

соус «бешамель» - 250-300 г

лук порей (по желанию) – 2 шт.

соль

черный перец

растительное масло – 2-3 ст.л.

соус «бешамель»:

молоко – 250 мл

сливочное масло – 25 г

мука – 1 ст.л.

растительное масло – 15 мл

дополнительно (по желанию):

смесь свежих овощей/грибов – любое количество

соль

черный перец

фенхель

паприка

растительное масло

Рецепт приготовления

Подготовить мясо:

Со всех сторон мясо кусок мяса посолить и поперчить.

Со всех сторон обжарить кусок мяса на растительном или сливочном масле (по 2-3 минуты с каждой стороны).

Емкость для запекания сбрызнуть растительным или смазать сливочным маслом.

Выложить в емкость для запекания лук порей.

На лук порей выложить обжаренное мясо.

Смешать все овощи и добавить к ним специи – перемешать.

Разложить овощи вокруг мяса.

Запекать мясо с овощами в духовке 40-5- минут при температуре 180-200 градусов.

Приготовить соус «Бешамель»:

Нагреть масло в сотейнике.

Всыпать в нагретое масло муку – обжаривать на протяжении 1-2 минут.

Влить в сотейник молоко – при интенсивном помешивании варить соус до закипания и загустения (можно добавить в соус обжаренный лук, тертый сыр и жирные сливки).

Снять соус с огня и добавить в него соль и мускатный орех – перемешать.

Растянуть соус пищевой пленкой «в контакт».

Достать мясо с овощами из духовки.

Переложить мясо на разделочную доску и сделать в нем глубокие разрезы (не конца разрезать кусок мяса на порционные куски, шириной около 1,5 см).

В каждый разрез вложить по 1-2 слайсу бекона и сыра.

Вернуть нашпигованное мясо в противень.

Обильно смазать мясо соусом «Бешамель».

Запекать мясо с овощами в духовке еще 20-30 минут при температуре 180-200 градусов

Кушать подано!