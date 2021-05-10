Салат диетический с гранатовым соусом

Ингредиенты
- куриная грудка — 400 гр.
- перец болгарский сладкий — 1 шт.
- маринованные огурцы — 2 шт.
- луковица — 1 шт.
- гранатовый соус 1 ст. л.
- масло оливковое или растительное — 3 ст. л.
- горчица столовая — 1 ч. л.
- соль, перец — по вкусу
Рецепт приготовления
Подготовить ингредиенты салата
Ключевой элемент салата — это соус. В оливковое масло добавляем соль, горчицу, молотый черный перец. Хорошо перемешиваем 1 минуту. В конце добавляем 1 столовую ложку гранатового соуса…
И очень хорошо взбиваем ложкой до равномерной эмульсии.
Отвариваем куриную грудку. Его кладу к кипящую воду и варю 20-25 минут до готовности.
Нарезаем соломкой перец, лук полукольцами.
Огурчики режу соломкой. Можно порезать и порвать руками дополнительно листья базилика
Готовую куриную грудку режу поперёк волокна так-же соломкой.
Смешиваю мясо с овощами в отдельной посуде и салат готов к заправке.
Выкладываю порцию в салатник и заправляю приготовленным соусом, который быстро соединиться с остальными ингредиентами. Через 5-10 минут можно смело кушать.Приятного аппетита!
Свежие комментарии