Четыре вкуса

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Салат диетический с гранатовым соусом

Фото к рецепту: Салат диетический с гранатовым соусом

Ингредиенты

  • куриная грудка — 400 гр.
  • перец болгарский сладкий — 1 шт.
  • маринованные огурцы — 2 шт.
  • луковица — 1 шт.
  • гранатовый соус 1 ст. л.
  • масло оливковое или растительное — 3 ст. л.
  • горчица столовая — 1 ч. л.
  • соль, перец — по вкусу

Рецепт приготовления

Подготовить ингредиенты салата

Ключевой элемент салата — это соус. В оливковое масло добавляем соль, горчицу, молотый черный перец. Хорошо перемешиваем 1 минуту. В конце добавляем 1 столовую ложку гранатового соуса…

И очень хорошо взбиваем ложкой до равномерной эмульсии.

Отвариваем куриную грудку. Его кладу к кипящую воду и варю 20-25 минут до готовности.

Нарезаем соломкой перец, лук полукольцами.

Огурчики режу соломкой. Можно порезать и порвать руками дополнительно листья базилика

Готовую куриную грудку режу поперёк волокна так-же соломкой.

Смешиваю мясо с овощами в отдельной посуде и салат готов к заправке.

Выкладываю порцию в салатник и заправляю приготовленным соусом, который быстро соединиться с остальными ингредиентами. Через 5-10 минут можно смело кушать.

Приятного аппетита!

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