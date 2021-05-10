Салат диетический с гранатовым соусом

Рецепт приготовления

Подготовить ингредиенты салата

Ключевой элемент салата — это соус. В оливковое масло добавляем соль, горчицу, молотый черный перец. Хорошо перемешиваем 1 минуту. В конце добавляем 1 столовую ложку гранатового соуса…

И очень хорошо взбиваем ложкой до равномерной эмульсии.

Отвариваем куриную грудку. Его кладу к кипящую воду и варю 20-25 минут до готовности.

Нарезаем соломкой перец, лук полукольцами.

Огурчики режу соломкой. Можно порезать и порвать руками дополнительно листья базилика

Готовую куриную грудку режу поперёк волокна так-же соломкой.

Смешиваю мясо с овощами в отдельной посуде и салат готов к заправке.

Выкладываю порцию в салатник и заправляю приготовленным соусом, который быстро соединиться с остальными ингредиентами. Через 5-10 минут можно смело кушать.

Приятного аппетита!