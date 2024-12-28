Вкусный стейк из лосося на праздничный стол

Начинаем со стейка.

Вырезаем из них кости, вместе с хребтом и вынимаем их, отрезаем у стейков жирные кусочки теши, удаляем из рыбы оставшиеся кости.

Одну из ножек стейка частично срезаем с кожи.

Заворачиваем стейк в круг, там образом, чтобы его очищенная ножка оказалась внутри стейка, а кожа от неё обернула стейк снаружи.

Скатываем небольшой шарик из фольги, его диаметр должен составлять примерно 3-4 см.

Вкладываем шарик в середину стейка.

Стейк стягиваем кулинарным шпагатом, чтобы он сохранил свою форму.

Повторяем эту процедуру со всеми стейками, а так же солим их и перчим с двух сторон.

Духовку выставляем разогреваться на 160 градусов, она пригодится нам чуть позже.

Ставим сковороду, которую можно использовать в духовке, на огонь, наливаем в неё растительное масло и даём ему разогреться.

На разогретую сковороду выкладываем подготовленные стейки и обжариваем их 2 минуты.

Одновременно с этим выкладываем на сковороду 30 гр сливочного масла, даём ему растопиться.

Несколькими веточками розмарина распределяем растопленное масло по поверхности стейков.

Через 2 минуты переворачиваем стейки на другую сторону.

Точно также, как и в прошлый раз обмазываем их растопленным сливочным маслом при помощи веточек розмарина.

Ещё через 2 минуты перекладываем стейки в разогретую до 160 градусов духовку и оставляем в ней на 5 минут.

Пока стейки доходят, приготовим сливочный соус.

Снимаем с веточек тимьяна листики. Нам потребуются листья с 5 веточек. 5 очищенных зубчиков чеснока придавливаем плоской стороной ножа, затем мелко нарезаем их.

Ставим сотейник, или, как в моём случае, небольшую сковороду на средний огонь.

Выкладываем в неё 30 г сливочного масла и добавляем немного растительного, чтобы сливочное не начало подгорать.

Когда сливочное масло полностью растопится добавляем в него листья тимьяна и чеснок.

Обжариваем их в масле буквально одну минуту.

Затем добавляем 200 мл сливок комнатной температуры с жирностью 20% или выше. Я использую 33%.

Присаливаем наш будущий соус.

Добавляем свежемолотый перец и четверть чайной ложки молотого мускатного ореха.

Прогреваем сливки вместе со всеми ингредиентами 2 минуты постоянно помешивая и снимаем с огня.

Стейк из лосося выкладываем на тарелку.

Разрезаем кулинарный шпагат и удаляем его.

Так же, прямо ножницами удаляем шарик из фольги из середины стейка.

Центр стейка из лосося, а именно то место, где был шарик из фольги заполняем сливочным соусом.

Сверху, по желанию, украшаем стейк красной икрой и веточкой розмарина.