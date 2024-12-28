Вкусный стейк из лосося на праздничный стол

Ингредиенты
- стейки из лосося – 3 шт.
- сливки 33% - 200 м.л.
- растительное масло
- сливочное масло – 60 г
- розмарин
- тимьян – 5 шт.
- зубчики чеснока – 5 шт.
- мускатный орех – 1/4 ч.л.
- свежемолотый перец
- соль
Рецепт приготовления
Начинаем со стейка.
Вырезаем из них кости, вместе с хребтом и вынимаем их, отрезаем у стейков жирные кусочки теши, удаляем из рыбы оставшиеся кости.
Одну из ножек стейка частично срезаем с кожи.
Заворачиваем стейк в круг, там образом, чтобы его очищенная ножка оказалась внутри стейка, а кожа от неё обернула стейк снаружи.
Скатываем небольшой шарик из фольги, его диаметр должен составлять примерно 3-4 см.
Вкладываем шарик в середину стейка.
Стейк стягиваем кулинарным шпагатом, чтобы он сохранил свою форму.
Повторяем эту процедуру со всеми стейками, а так же солим их и перчим с двух сторон.
Духовку выставляем разогреваться на 160 градусов, она пригодится нам чуть позже.
Ставим сковороду, которую можно использовать в духовке, на огонь, наливаем в неё растительное масло и даём ему разогреться.
На разогретую сковороду выкладываем подготовленные стейки и обжариваем их 2 минуты.
Одновременно с этим выкладываем на сковороду 30 гр сливочного масла, даём ему растопиться.
Несколькими веточками розмарина распределяем растопленное масло по поверхности стейков.
Через 2 минуты переворачиваем стейки на другую сторону.
Точно также, как и в прошлый раз обмазываем их растопленным сливочным маслом при помощи веточек розмарина.
Ещё через 2 минуты перекладываем стейки в разогретую до 160 градусов духовку и оставляем в ней на 5 минут.
Пока стейки доходят, приготовим сливочный соус.
Снимаем с веточек тимьяна листики. Нам потребуются листья с 5 веточек. 5 очищенных зубчиков чеснока придавливаем плоской стороной ножа, затем мелко нарезаем их.
Ставим сотейник, или, как в моём случае, небольшую сковороду на средний огонь.
Выкладываем в неё 30 г сливочного масла и добавляем немного растительного, чтобы сливочное не начало подгорать.
Когда сливочное масло полностью растопится добавляем в него листья тимьяна и чеснок.
Обжариваем их в масле буквально одну минуту.
Затем добавляем 200 мл сливок комнатной температуры с жирностью 20% или выше. Я использую 33%.
Присаливаем наш будущий соус.
Добавляем свежемолотый перец и четверть чайной ложки молотого мускатного ореха.
Прогреваем сливки вместе со всеми ингредиентами 2 минуты постоянно помешивая и снимаем с огня.
Стейк из лосося выкладываем на тарелку.
Разрезаем кулинарный шпагат и удаляем его.
Так же, прямо ножницами удаляем шарик из фольги из середины стейка.
Центр стейка из лосося, а именно то место, где был шарик из фольги заполняем сливочным соусом.
Сверху, по желанию, украшаем стейк красной икрой и веточкой розмарина.
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