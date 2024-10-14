Рецепт вкусного пирога со сливами

Ингредиенты
сливы - 800 г
сахар - 100 г
для теста:
яйца - 5 шт.
творог - 300 г
сахар - 180 г
ванильный сахар - 10 г
масло сливочное 82% - 150 г
мука - 200 г
разрыхлитель - 10 г
цедра лимона
сахарная пудра
Рецепт приготовления
Сливы мою, удаляю косточку, разрезаю на половинки, засыпаю сахаром, даю постоять, чтобы сливы пустили сок.
Готовлю тесто: смешиваю яйца с сахаром с помощью блендера, добавляю ванильный сахар, творог, растопленное сливочное масло, цедру лимона, перемешиваю блендером, добавляю просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваю блендером.
Форму (диаметр 19 см.) выстилаю пергаменом, смазываю дно и бока формы растительным маслом.
Тесто перекладываю в форму, разравниваю, беру дольки слив и вставляю глубоко в тесто.
Выпекаю при температуре 180С, 45 минут.
Готовый пирог посыпаю сахарной пудрой.
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