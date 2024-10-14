Рецепт вкусного пирога со сливами

сливы - 800 г

сахар - 100 г

для теста:

яйца - 5 шт.

творог - 300 г

сахар - 180 г

ванильный сахар - 10 г

масло сливочное 82% - 150 г

мука - 200 г

разрыхлитель - 10 г

цедра лимона

сахарная пудра

Сливы мою, удаляю косточку, разрезаю на половинки, засыпаю сахаром, даю постоять, чтобы сливы пустили сок.

Готовлю тесто: смешиваю яйца с сахаром с помощью блендера, добавляю ванильный сахар, творог, растопленное сливочное масло, цедру лимона, перемешиваю блендером, добавляю просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваю блендером.

Форму (диаметр 19 см.) выстилаю пергаменом, смазываю дно и бока формы растительным маслом.

Тесто перекладываю в форму, разравниваю, беру дольки слив и вставляю глубоко в тесто.

Выпекаю при температуре 180С, 45 минут.

Готовый пирог посыпаю сахарной пудрой.