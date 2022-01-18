Рецепт хрустящих чебуреков на заварном тесте

Ингредиенты

масло растительное - 500 мл.

тесто:

мука пшеничная - 1 кг.

кипяток - 550 мл.

масло растительное - 2-3 ст.л.

соль щепотка

начинка:

говядина - 500 гр.

лук репчатый - 250 гр.

кипяток - 1 ст.

соль

перец

Рецепт приготовления

В пшеничную муку добавляем соль и растительное масло.

Медленно и по чуть чуть добавляем кипяток и перемешивает лопаткой.

После того как добавим весь кипяток, аккуратно чтобы не обжечься вымешиваем руками тесто.

Оно должно получиться мягкое, но в тот же момент очень упругое.

Перекладываем его в пакет и убираем в холодильник на 30-40 минут.

В это время прокручиваем через мясорубку мякоть говядины, добавляем мелко нарезанный лук, соль и перец по вкусу. Перемешиваем и добавляем стакан кипятка.

Ещё раз хорошо перемешиваем.

Из теста формируем кусочки примерно по 100 гр.

Из них катаем тонкие круглые лепешки.

На одну из сторон выкладываем примерно по 65 гр. начинки.

Сворачиваем тесто пополам.

Края хорошо соединяем.

При помощи вилки делаем по краям углубления для красоты.

Обжариваем в большом количестве масла на среднем огне по 1,5 минуты с двух сторон.

Кушать подано!