Четыре вкуса

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Чем полезно манго и что с ним приготовить

Время экзотики — чем полезно манго и что с ним приготовить

Если вы любите фрукты (а кто их не любит), то вы, скорее всего, обращали внимание на такой экзотический фрукт как манго, а может даже готовили смузи с манго, ласси с манго или мороженое с манго. В этой статье мы расскажем о том, чем полезно манго, и что еще с ним можно приготовить. Приступим!

Чем полезно манго

Манго — родом из Индии. У нас манго появилось сравнительно недавно, однако многие украинцы уже успели оценить этот вкусный и полезный фрукт. Манго богато калием, благодаря чему полезно для сердца и сосудов. Кроме того, в состав манго входит много витамина С, витамины группы В, витамины А и Е.

Калорийность манго — невысокая (около 60 калорий на 100 граммов фрукта), поэтому рекомендуется есть манго при похудении. В манго содержится много полезной клетчатки, поэтому экзотический фрукт полезен для работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, манго улучшает обменные процессы и помогает выводить жидкость из организма.

Существует экспресс-диета на манго и молоке — во время диеты можно есть только манго и запивать молоком. За три дня такой диеты можно сбросить в среднем 3 килограмма.

Манго не рекомендуется употреблять при сахарном диабете, стоит употреблять с осторожностью при склонности к аллергиям.

Не рекомендуется съедать более 1 манго за раз.

Перед употреблением манго очищают от кожуры и удаляют косточку. С мякотью манго готовят соки, смузи, ласси, молочные коктейли, мороженое, сладкие десерты. В этой статье мы расскажем, как приготовить куриное мясо с манго, вкусный пирог с манго, мороженое с манго и, конечно же, смузи с манго!

Чем полезно манго

Куриное мясо с овощами и манго — рецепт

  • 1 килограмм куриного филе
  • 1 луковица
  • 3 столовые ложки сливочного масла
  • Полчашки мякоти манго
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 столовые ложки пасты карри
  • 0,5 кг помидоров (свежих или маринованных)
  • Другие овощи (например, болгарский перец, зеленый лук, сельдерей) — по желанию

Куриное филе нарежьте небольшими кусками. Помидоры нарежьте кубиками, перец — соломкой. Луковицу очистите и измельчите, чеснок измельчите. На сливочном масле поджарьте лук и чеснок, добавьте мясо и протушите 30 минут. Добавьте пасту карри, хорошо перемешайте. Добавьте мякоть манго, помидоры и другие овощи, протушите 15–20 минут. Мясо готово!

Чем полезно манго

Пирог с мякотью манго — простой рецепт вкусного десерта

  • 2 больших манго
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
  • 3/4 чашки сахара (обычного или тростникового)
  • 3 столовые ложки кукурузного крахмала
  • 2 столовые ложки мягкого сливочного масла
  • 1 столовая ложка рома
  • Щепотка соли
  • Готовый корж с краями

Корж для пирога приготовьте согласно инструкции. Манго очистите от кожуры и косточек, нарежьте небольшими ломтиками. Сбрызните манго лимонным соком и добавьте четверть чашки сахара, перемешайте. Отставьте манго в сторону на 1 час. Через час откиньте манго на дуршлаг, чтобы стек сироп. Сироп разведите кипяченной водой, чтобы получилась 1 чашка сладкого сиропа. В отдельной кастрюльке перемешайте полчашки сахара и кукурузный крахмал. Добавьте сироп, перемешайте. Поставьте смесь на огонь, постоянно помешивайте, доведите до кипения, добавьте ром. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и посолите. Добавьте кусочки манго, хорошо перемешайте. Вылейте начинку в форму для пирога, охладите. Приятного аппетита!

Чем полезно манго

Десерт за 5 минут — мороженое с манго

  • 3 чашки замороженной мякоти манго
  • Несколько столовых ложек меда или сахара
  • Баночка турецкого йогурта

Приготовить такой десерт — проще простого. Сложите все ингредиенты в блендер, включите блендер — и десерт готов. Приятного аппетита!

Смузи с манго — просто, быстро, вкусно

  • 1 чашка мякоти манго (свежей или замороженной)
  • 1 стакан молока
  • 0,5 стакана йогурта
  • Сахар или мед — по вкусу

Манго, банан, ананас — экзотический смузи

  • 1 стакан ананасового сока
  • 1 манго (мякоть)
  • 1 стакан йогурта
  • 0,5 стакана молока
  • 1 банан (мякоть)
  • Другие добавки — по вкусу

Молочный смузи с манго и бананом — рецепт

  • 1 манго (мякоть)
  • 1 банан (мякоть)
  • 1 чашка классического, турецкого или йогурта с добавками
  • 1 чашка топленого молока
  • Щепотка ванили — по желанию

Сложите все ингредиенты в блендер, включите блендер — и смузи готов. Приятного аппетита!

Чем полезно манго

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