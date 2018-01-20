Чем полезно манго и что с ним приготовить

Если вы любите фрукты (а кто их не любит), то вы, скорее всего, обращали внимание на такой экзотический фрукт как манго, а может даже готовили смузи с манго, ласси с манго или мороженое с манго. В этой статье мы расскажем о том, чем полезно манго, и что еще с ним можно приготовить. Приступим!

Чем полезно манго

Манго — родом из Индии. У нас манго появилось сравнительно недавно, однако многие украинцы уже успели оценить этот вкусный и полезный фрукт. Манго богато калием, благодаря чему полезно для сердца и сосудов. Кроме того, в состав манго входит много витамина С, витамины группы В, витамины А и Е.

Калорийность манго — невысокая (около 60 калорий на 100 граммов фрукта), поэтому рекомендуется есть манго при похудении. В манго содержится много полезной клетчатки, поэтому экзотический фрукт полезен для работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, манго улучшает обменные процессы и помогает выводить жидкость из организма.

Существует экспресс-диета на манго и молоке — во время диеты можно есть только манго и запивать молоком. За три дня такой диеты можно сбросить в среднем 3 килограмма.

Манго не рекомендуется употреблять при сахарном диабете, стоит употреблять с осторожностью при склонности к аллергиям.

Не рекомендуется съедать более 1 манго за раз.

Перед употреблением манго очищают от кожуры и удаляют косточку. С мякотью манго готовят соки, смузи, ласси, молочные коктейли, мороженое, сладкие десерты. В этой статье мы расскажем, как приготовить куриное мясо с манго, вкусный пирог с манго, мороженое с манго и, конечно же, смузи с манго!

Куриное мясо с овощами и манго — рецепт 1 килограмм куриного филе

1 луковица

3 столовые ложки сливочного масла

Полчашки мякоти манго

3 зубчика чеснока

3 столовые ложки пасты карри

0,5 кг помидоров (свежих или маринованных)

Другие овощи (например, болгарский перец, зеленый лук, сельдерей) — по желанию Куриное филе нарежьте небольшими кусками. Помидоры нарежьте кубиками, перец — соломкой. Луковицу очистите и измельчите, чеснок измельчите. На сливочном масле поджарьте лук и чеснок, добавьте мясо и протушите 30 минут. Добавьте пасту карри, хорошо перемешайте. Добавьте мякоть манго, помидоры и другие овощи, протушите 15–20 минут. Мясо готово!

Пирог с мякотью манго — простой рецепт вкусного десерта 2 больших манго

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока

3/4 чашки сахара (обычного или тростникового)

3 столовые ложки кукурузного крахмала

2 столовые ложки мягкого сливочного масла

1 столовая ложка рома

Щепотка соли

Готовый корж с краями Корж для пирога приготовьте согласно инструкции. Манго очистите от кожуры и косточек, нарежьте небольшими ломтиками. Сбрызните манго лимонным соком и добавьте четверть чашки сахара, перемешайте. Отставьте манго в сторону на 1 час. Через час откиньте манго на дуршлаг, чтобы стек сироп. Сироп разведите кипяченной водой, чтобы получилась 1 чашка сладкого сиропа. В отдельной кастрюльке перемешайте полчашки сахара и кукурузный крахмал. Добавьте сироп, перемешайте. Поставьте смесь на огонь, постоянно помешивайте, доведите до кипения, добавьте ром. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и посолите. Добавьте кусочки манго, хорошо перемешайте. Вылейте начинку в форму для пирога, охладите. Приятного аппетита!

Десерт за 5 минут — мороженое с манго 3 чашки замороженной мякоти манго

Несколько столовых ложек меда или сахара

Баночка турецкого йогурта Приготовить такой десерт — проще простого. Сложите все ингредиенты в блендер, включите блендер — и десерт готов. Приятного аппетита!