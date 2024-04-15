Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Вкусный салат с семгой на праздничный стол

Фото к рецепту: Салат на праздничный стол

Ингредиенты

  • семга слабосоленная - 200 г
  • морковь - 1 шт.
  • картофель - 2 шт.
  • яйца - 2 шт.
  • лук зеленый - 1 пучок
  • соль - щепотка
  • укроп - несколько веточек
  • для крема:
  • сыр сливочно-творожный - 170 г
  • майонез - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Морковь, картофель отварила до готовности.

Яйца отварила, отделяю желтки от белков, желтки тру на мелкой терке, белки режу на дольки.

Рыбу нарезаю на пластины.

Для крема смешиваю сливочно-творожный сыр с майонезом, перекладываю в кондитерский мешок.

Собираю салат: беру полиэтиленовый пакет, разрезаю, выстилаю его на доску, сверху на пакет тру на мелкой терке картофель, примерно шириной в две ладошки (предварительно отступив по краям)распределяю и слегка вилкой выравниваю, солю, делаю сеточку из крема.

Сверху натираю морковь на мелкой терке, распределяю на одну ладошку, сверху кладу рыбу, делаю сеточку из крема, на рыбу кладу дольки яйца, смазываю кремом, сверху на крем кладу зеленый лук.

Крема немного оставляю для украшения.

С помощью пакета сворачиваю в рулет и отправляю в холодильник на 1 час.

С рулета убираю пленку, нарезаю на порционные кусочки, сверху наношу немного крема, присыпаю мелко натертым желтком и измельченным укропом

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