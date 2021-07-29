Простой огуречный соус

Ингредиенты
- огурец свежий - 3 шт. среднего размера
- укроп - несколько веточек
- сметана любой жирности - 3 ст.л. с горкой
- чеснок - 1 - 2 зубчика
- соль и перец
Рецепт приготовления
1. Огурцы помойте, отрежьте хвостики.
Натрите на крупной терке и оставьте минут на 5 - 10.
2. В это время промойте, обсушите и пошинкуйте укроп.
3. Натертые огурцы отожмите от лишней жидкости, чтобы соус не был слишком водянистым.
4. К ним добавьте нашинкованный укроп, пропущенный через пресс чеснок, сметану, соль и перец.
Хорошо перемешайте и соус готов.
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