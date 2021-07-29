Простой огуречный соус

Рецепт приготовления

1. Огурцы помойте, отрежьте хвостики.

Натрите на крупной терке и оставьте минут на 5 - 10.

2. В это время промойте, обсушите и пошинкуйте укроп.

3. Натертые огурцы отожмите от лишней жидкости, чтобы соус не был слишком водянистым.

4. К ним добавьте нашинкованный укроп, пропущенный через пресс чеснок, сметану, соль и перец.

Хорошо перемешайте и соус готов.