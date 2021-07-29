Четыре вкуса

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Простой огуречный соус

Фото к рецепту: Простой и вкусный огуречный соус

Ингредиенты

  • огурец свежий - 3 шт. среднего размера
  • укроп - несколько веточек
  • сметана любой жирности - 3 ст.л. с горкой
  • чеснок - 1 - 2 зубчика
  • соль и перец

Рецепт приготовления

1. Огурцы помойте, отрежьте хвостики.

Натрите на крупной терке и оставьте минут на 5 - 10.

2. В это время промойте, обсушите и пошинкуйте укроп.

3. Натертые огурцы отожмите от лишней жидкости, чтобы соус не был слишком водянистым.

4. К ним добавьте нашинкованный укроп, пропущенный через пресс чеснок, сметану, соль и перец.

Хорошо перемешайте и соус готов.

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