Готовим вкусный компот из крыжовника на зиму

Рецепт приготовления

1. Крыжовник, мяту мою, лимон нарезаю на 4 кусочка.

2. В подготовленные литровые банки (4 шт.), кладу крыжовник, по веточке мяты и по дольке лимона.

3. Готовлю сироп: в кастрюлю наливаю воды, довожу до кипения, засыпаю сахар, даю кипеть 5 минут помешивая, снимаю с огня.

4. Заливаю банки горячим сиропом, осторожно, закатываю крышками.

5. Ставлю в теплое место, накрываю старым одеялом, даю постоять одни сутки, а затем спускаю компот в прохладное место (погреб).

Пить подано!