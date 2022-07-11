Готовим вкусный компот из крыжовника на зиму

Ингредиенты
- крыжовник - 1 кг.
- сахар - 300 гр.
- мята - 4 веточки.
- лимон - 1 шт.
- вода - 4.2 л.
Рецепт приготовления
1. Крыжовник, мяту мою, лимон нарезаю на 4 кусочка.
2. В подготовленные литровые банки (4 шт.), кладу крыжовник, по веточке мяты и по дольке лимона.
3. Готовлю сироп: в кастрюлю наливаю воды, довожу до кипения, засыпаю сахар, даю кипеть 5 минут помешивая, снимаю с огня.
4. Заливаю банки горячим сиропом, осторожно, закатываю крышками.
5. Ставлю в теплое место, накрываю старым одеялом, даю постоять одни сутки, а затем спускаю компот в прохладное место (погреб).
Пить подано!
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