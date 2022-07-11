Четыре вкуса

308 652 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Сейчас у всех кабачковая диета судя по обилию рецептов из кабачковРецепт вкусного п...
  • Ивановна
    Можно и так конечно но зачем рисковать можно по старинушке стеклянные баночки раскладыватьРецепт малосольны...
  • Елена Мамонова
    Я в банке больше люблюРецепт малосольны...

Готовим вкусный компот из крыжовника на зиму

Фото к рецепту: Компот из крыжовника на зиму

Ингредиенты

  • крыжовник - 1 кг.
  • сахар - 300 гр.
  • мята - 4 веточки.
  • лимон - 1 шт.
  • вода - 4.2 л.

Рецепт приготовления

1. Крыжовник, мяту мою, лимон нарезаю на 4 кусочка.

2. В подготовленные литровые банки (4 шт.), кладу крыжовник, по веточке мяты и по дольке лимона.

3. Готовлю сироп: в кастрюлю наливаю воды, довожу до кипения, засыпаю сахар, даю кипеть 5 минут помешивая, снимаю с огня.

4. Заливаю банки горячим сиропом, осторожно, закатываю крышками.

5. Ставлю в теплое место, накрываю старым одеялом, даю постоять одни сутки, а затем спускаю компот в прохладное место (погреб).

Пить подано!

Ссылка на первоисточник
обедкомпотрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовкусноготовитьягоды
Обсудить

Картина дня

наверх