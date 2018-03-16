Брать ребенка с собой на кухню можно с самого маленького возраста — маленький помощник может помогать маме и папе с готовкой: например, нарезать мякоть банана и клубнику пластиковым ножом — для того, чтобы приготовить фруктовый салат.

При этом, чем старше ребенок, тем более сложную работу может он выполнять на кухне: например, в возрасте от пяти лет — сделать несложные бутерброды или простой овощной салат.

Итак, 10 кулинарных навыков, которым стоит обучить ребенка на кухне.

1. Пользоваться кухонным ножом

Мало какое блюдо, даже самое простое, можно приготовить, не пользуясь ножом. Поэтому, первое, что нужно сделать — это научить ребенка нарезать хлеб, овощи, фрукты и другие продукты.

2. Мыть и нарезать овощи и фрукты

Разные овощи и фрукты готовятся по-разному: например, ребенок может и не догадаться, что делать с целым болгарским перцем или баклажаном. При этом, лучший способ привить ребенку любовь к полезным продуктам (а именно к фруктам и овощам) — это научить его обращаться с этими продуктами, в том числе, правильно их мыть и нарезать.

3. Готовить простой салат

Даже самый маленький, ребенок уже может помогать маме с приготовлением салата — например, нарвать руками листья латука или нарезать пластиковым ножом мякоть банана.

Чем старше ребенок, тем сложнее задания — так, в один прекрасный день ребенок сможет приготовить фруктовый или овощной салат самостоятельно.

4. Делать бутерброды

Намазать хлеб сливочным маслом, добавить несколько кусочков огурца или помидора, сверху положить ломтик детского сыра — и вкусный бутерброд готов! Почему бы не научить ребенка делать такой (или любой другой) бутерброд самостоятельно?

5. Измерять продукты для готовки

100 миллилитров молока, 1 стакан муки, 3 столовые ложки сахара — чем не повод занять ребенка и одновременно повторить математику? Подумайте вместе, сколько будет 1/2 стакана муки или 3/4 ложки сахара.

6. Готовить простую кашу

Мало какой продукт сравнится по полезности с самой обычной кашей. Научите ребенка готовить обычную овсянку, гречку, рис на плите или, если у вас есть мультиварка, как готовить кашу в мультиварке.

7. Жарить яичницу

Одно из самых простых в приготовлении блюд — это, конечно же, обычная яичница или омлет, например, омлет с молоком или яичница с сыром (кисломолочным, моцареллой).

8. Отварить картофель или приготовить овощи

Картофельное пюре или тушеные овощи — простые и полезные блюда, которые довольно просто приготовить. Почему бы и нет?

9. Готовить сладкий десерт

Сладкое — не обязательно вредное. Например, фруктовый салат с мякотью банана, клубникой и яблоком, заправленный турецким или фруктовым йогуртом. Почему бы не научить ребенка готовить фруктовые салаты? Дети любят сладкое, а такой десерт — не только вкусный, но и полезный для здоровья.

10. Мыть посуду и убирать за собой на кухне

Лучший способ обеспечить чистоту и порядок на кухне — научить ребенка убирать за собой, в том числе мыть посуду после еды.