Творожные булочки с зеленью и сыром

Рецепт приготовления

Яйцо нужно разделить на белок и желток.

Желток уберите. Он пригодится позже.

Покрошите листики петрушки.

На мелкой терке натрите сыр.

Добавьте зелень, муку и разрыхлитель.

Все смешайте

В другую миску положите творог, предварительно протертый через сито.

Добавьте соль, сахар, белок, натуральный питьевой йогурт (можно заменить некислым кефиром или ряженкой) и растительное масло.

Смешайте

Сюда же нужно добавить муку и быстро замесите тесто.

Полученное тесто не должно прилипать к рукам.

Разделите его на 16 одинаковых частей.

Из каждой части сформуйте колобок.

Плоожите их на противень, застеленный пекарской бумагой.

Можно сделать надрезы и смазать их желтком.

Поставьте в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку на 25 минут.

Если у вас более сухой творог, чем у меня, муки может потребоваться меньше.

Поэтому добавьте сначала около 230 граммов, а дальше действуйте по ситуации.