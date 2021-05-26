Творожные булочки с зеленью и сыром

Ингредиенты
- творог (5%, мелкозернистый, умеренно влажный) – 180 гр.
- сыр (твёрдый) – 90 гр.
- яйцо – 1 шт.
- натуральный питьевой йогурт (кефир, ряженка) – 80 мл.
- растительное масло (без запаха) – 40 мл.
- мука – 260 гр.
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- сахар – 3/4 ст.л.
- петрушка (листики) – около 1,5 ст.л.
Рецепт приготовления
Яйцо нужно разделить на белок и желток.
Желток уберите. Он пригодится позже.
Покрошите листики петрушки.
На мелкой терке натрите сыр.
Добавьте зелень, муку и разрыхлитель.
Все смешайте
В другую миску положите творог, предварительно протертый через сито.
Добавьте соль, сахар, белок, натуральный питьевой йогурт (можно заменить некислым кефиром или ряженкой) и растительное масло.
Смешайте
Сюда же нужно добавить муку и быстро замесите тесто.
Полученное тесто не должно прилипать к рукам.
Разделите его на 16 одинаковых частей.
Из каждой части сформуйте колобок.
Плоожите их на противень, застеленный пекарской бумагой.
Можно сделать надрезы и смазать их желтком.
Поставьте в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку на 25 минут.
Если у вас более сухой творог, чем у меня, муки может потребоваться меньше.Поэтому добавьте сначала около 230 граммов, а дальше действуйте по ситуации.
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