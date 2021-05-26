Четыре вкуса

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Творожные булочки с зеленью и сыром

Фото к рецепту: Творожные булочки с зеленью и сыром

Ингредиенты

  • творог (5%, мелкозернистый, умеренно влажный) – 180 гр.
  • сыр (твёрдый) – 90 гр.
  • яйцо – 1 шт.
  • натуральный питьевой йогурт (кефир, ряженка) – 80 мл.
  • растительное масло (без запаха) – 40 мл.
  • мука – 260 гр.
  • разрыхлитель – 2 ч.л.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • сахар – 3/4 ст.л.
  • петрушка (листики) – около 1,5 ст.л.

Рецепт приготовления

Яйцо нужно разделить на белок и желток.

Желток уберите. Он пригодится позже.

Покрошите листики петрушки.

На мелкой терке натрите сыр.

Добавьте зелень, муку и разрыхлитель.

Все смешайте

В другую миску положите творог,  предварительно протертый через сито.

Добавьте соль, сахар, белок, натуральный питьевой йогурт (можно заменить некислым кефиром или ряженкой) и растительное масло.

Смешайте

Сюда же нужно добавить муку и быстро замесите тесто.

Полученное тесто не должно прилипать к рукам.

Разделите его на 16 одинаковых частей.

Из каждой части сформуйте колобок.

Плоожите их на противень, застеленный пекарской бумагой.

Можно сделать надрезы и смазать их желтком.

Поставьте в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку на 25 минут.

Если у вас более сухой творог, чем у меня, муки может потребоваться меньше.

Поэтому добавьте сначала около 230 граммов, а дальше действуйте по ситуации.

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