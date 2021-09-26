Без варки и стерилизации: готовим чесночную пасту за 5 минут

Пошаговый рецепт приготовления

Очищенный чеснок кладем в чашу блендера, добавляем соль, растительное масло (у меня оливковое), уксус (или сок лимона) и измельчаем.

При желании, до однородной пюреобразной консистенции можно довести погружным блендером.

Паста готова.

Раскладываем её по чистым сухим баночкам небольшого объёма (у меня 250 мл.).

Но НЕ накладывайте под самое горлышко (под завязку), оставьте немного пустого места.

Стерилизовать банки не обязательно.

Храним пасту в холодильнике в герметично закрытых стеклянных банках.

Попробуйте приготовить такую чесночную пасту и часть блюд будет гораздо удобнее заправлять и делать вкуснее без лишних хлопот.

Все подробности и нюансы приготовления смотрите в видео.

Кушать подано!