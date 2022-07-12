Четыре вкуса

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Рецепт вкусного лечо на зиму

Фото к рецепту: Идеальное лечо на зиму

Ингредиенты

  • 4 банки по 750 мл:
  • болгарский красный перец — 1,8 кг
  • помидоры — 1,2 кг
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • сахар – 100 г
  • соль – 50 г
  • растительное масло – 68 гр. (4 ст.л. )

Рецепт приготовления

Готовим соус. Для этого нарезать помидоры, убрать плодоножку и измельчить их в блендере в пюре. вылить томатное пюре. Перелить томатное пюре в кастрюлю и поставить на средний огонь.

Добавить соль, сахар и томатную пасту. Довести соус до кипения и проварить 5 минут, постоянно помешивая. Убираем с плиты.

Болгарские перцы моем, убираем плодоножку и семена. Нарезаем перец на удобные для Вас кусочки.

Плотно укладываем в банки. Заливаем соусом, оставляем до крышки пространство в 2-3 см. Закрываем крышками твист офф.

Устанавливаем банки в автоклав. Консервируем 15 минут, при температуре 105-110°С. Ждем остывания автоклава и достаем банки. Хранить можно при комнатной температуре.

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