Рецепт вкусного лечо на зиму

Рецепт приготовления

Готовим соус. Для этого нарезать помидоры, убрать плодоножку и измельчить их в блендере в пюре. вылить томатное пюре. Перелить томатное пюре в кастрюлю и поставить на средний огонь.

Добавить соль, сахар и томатную пасту. Довести соус до кипения и проварить 5 минут, постоянно помешивая. Убираем с плиты.

Болгарские перцы моем, убираем плодоножку и семена. Нарезаем перец на удобные для Вас кусочки.

Плотно укладываем в банки. Заливаем соусом, оставляем до крышки пространство в 2-3 см. Закрываем крышками твист офф.

Устанавливаем банки в автоклав. Консервируем 15 минут, при температуре 105-110°С. Ждем остывания автоклава и достаем банки. Хранить можно при комнатной температуре.