Рецепт вкусного лечо на зиму

Ингредиенты
- 4 банки по 750 мл:
- болгарский красный перец — 1,8 кг
- помидоры — 1,2 кг
- томатная паста – 2 ст.л.
- сахар – 100 г
- соль – 50 г
- растительное масло – 68 гр. (4 ст.л. )
Рецепт приготовления
Готовим соус. Для этого нарезать помидоры, убрать плодоножку и измельчить их в блендере в пюре. вылить томатное пюре. Перелить томатное пюре в кастрюлю и поставить на средний огонь.
Добавить соль, сахар и томатную пасту. Довести соус до кипения и проварить 5 минут, постоянно помешивая. Убираем с плиты.
Болгарские перцы моем, убираем плодоножку и семена. Нарезаем перец на удобные для Вас кусочки.
Плотно укладываем в банки. Заливаем соусом, оставляем до крышки пространство в 2-3 см. Закрываем крышками твист офф.
Устанавливаем банки в автоклав. Консервируем 15 минут, при температуре 105-110°С. Ждем остывания автоклава и достаем банки. Хранить можно при комнатной температуре.
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