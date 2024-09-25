Вкусные тефтели с кабачком в духовке

лук - 0,5 шт.

кабачок - 0,5 шт.

чеснок - 1 зубчик

яйцо - 1 шт.

свиной фарш - 350 г

томатная паста - 1 ст.л.

соль

перец черный молотый

Вбиваем к фаршу куриное яйцо.

Кабачок очищаем, убираем семечки и натираем его на крупной терке отжимая жидкость.

Нарезаем лук и измельчаем чеснок любым удобным способом.

Соединяем все ингредиенты в одной миске, добавляем соль и перец и все хорошенько перемешиваем.

Заранее включаем разогреваться духовку до 190 градусов.

Форму смазываем небольшим количеством растительного масла.

Формируем тефтели и выкладываем в форму для запекания.

Томатную пасту выкладываем в отдельную миску и вливаем немного воды.

Перемешиваем.

Заливаем тефтели соусом и отправляем их в заранее разогретую духовку на 45-50 минут.

Кушать подано!