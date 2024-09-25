Вкусные тефтели с кабачком в духовке

Ингредиенты
лук - 0,5 шт.
кабачок - 0,5 шт.
чеснок - 1 зубчик
яйцо - 1 шт.
свиной фарш - 350 г
томатная паста - 1 ст.л.
соль
перец черный молотый
рецепт приготовления
Вбиваем к фаршу куриное яйцо.
Кабачок очищаем, убираем семечки и натираем его на крупной терке отжимая жидкость.
Нарезаем лук и измельчаем чеснок любым удобным способом.
Соединяем все ингредиенты в одной миске, добавляем соль и перец и все хорошенько перемешиваем.
Заранее включаем разогреваться духовку до 190 градусов.
Форму смазываем небольшим количеством растительного масла.
Формируем тефтели и выкладываем в форму для запекания.
Томатную пасту выкладываем в отдельную миску и вливаем немного воды.
Перемешиваем.
Заливаем тефтели соусом и отправляем их в заранее разогретую духовку на 45-50 минут.
Кушать подано!
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