Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 560 подписчиков

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Слишком сладко.....Рецепт сладкой ко...
  • Анна Морозова
    Очень вкусный торт, но у меня в рецепте 3 коржа разных-с орехом, черносливом и изюмом.Торт "Прекрасная ...
  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...

Вкусные тефтели с кабачком в духовке

Фото к рецепту: Греческие тефтели с кабачком

Ингредиенты

лук - 0,5 шт.

кабачок - 0,5 шт.

чеснок - 1 зубчик

яйцо - 1 шт.

свиной фарш - 350 г

томатная паста - 1 ст.л.

соль

перец черный молотый

рецепт приготовления

Вбиваем к фаршу куриное яйцо.

Кабачок очищаем, убираем семечки и натираем его на крупной терке отжимая жидкость.

Нарезаем лук и измельчаем чеснок любым удобным способом.

Соединяем все ингредиенты в одной миске, добавляем соль и перец и все хорошенько перемешиваем.

Заранее включаем разогреваться духовку до 190 градусов.

Форму смазываем небольшим количеством растительного масла.

Формируем тефтели и выкладываем в форму для запекания.

Томатную пасту выкладываем в отдельную миску и вливаем немного воды.

Перемешиваем.

Заливаем тефтели соусом и отправляем их в заранее разогретую духовку на 45-50 минут.

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
кабачок
рецепты
приготовление
запекание
завтрак
рецепты из мяса
ужин
еда
готовка
вкусно
пл. Побед
тефтели
овощи

Картина дня

наверх