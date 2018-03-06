5 идей вкусных напитков для восстановления сил после спорта

Изотоники - это напитки, которые помогают организму восстановиться после длительных и интенсивных нагрузок, ведь во время занятий спортом наше тело теряет много воды, микроэлементов и солей. Ты можешь сделать изотоник самостоятельно! В состав каждого изотоника должны входить следующие компонентны:

фруктовые соки

мед

соль и сахар

Классический изотоник

Как приготовит базовый изотоник: смешай 300 мл сока (яблоко, ягоды, апельсин), 200 мл воды и щепотка соли.

Имбирный изотоник



Как приготовить имбирный изотоник: нарежь корень имбиря и добавь его в воду, прокипяти все 5 минут. Дай имбирной воде остыть, а затем добавь сок трех апельснов и 3 столовые ложки меда.

Ягодный изотоник



Как приготовить ягодный изотоник: разомни ягоды, например, клюкву (150 грамм). Отожми сок, протри через сито. Шкурки от ягодо прокипяти 5 минут, остуди ягодную воду, процеди и добавь 100 грам сахара, одну чайную ложку соли.

Регидрон



Этот изотоник подойдет тем, кто подвергает себя длительным физическим нагрузкам, например, бегу.

Как приготовить Регидрон: Смешай 1 пакет препарата для восстановления электролитов Регидрон (можно купить в аптеке), сок 2-х лимонов, 3 столовые ложк меда, 500 мл воды.

Цитрусовы изотоник



Как приготовить цитрусовый изотоник: смешай один апельсин, пол лимона, 500 мл воды, 2 столовые ложки меда, щепотка соли.