Вкусные вареники с вишней

Рецепт приготовления

Помойте вишню и удалите из ягод косточки. Выложите их в сито, чтоб ягоды не плавали в соке.

Приготовим тесто. В глубокую чашу просейте муку. Добавьте соль, и крутой кипяток. Замешйате тесто вначале ложкой, затем добавьте сливочное масло комнатной температуры и замесите руками. Тесто получится упругое и эластичное.

Разделите тесто на четыре равные части, скатайте их в шары и накройте полотенцем.

В сухой чашке смешайте сахар и крахмал.

Возьмите один шар теста, раскатайте его в тонкий пласт. Формой диаметром 7,5 сантиметра вырежьте круги. В центр каждого круга положите по пол чайной ложки крахмально-сахарной смеси, на неё выложите две вишни и слепите края.

Кладем вареники в кипящую подсоленную воду, как только вареники всплывут, варите их 2-3 минуты. Подаём вареники со сметаной. Кушать подано!