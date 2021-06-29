Четыре вкуса

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Вкусные вареники с вишней

Фото к рецепту: Вареники с вишней

Ингредиенты

  • тесто:
  • 500 гр. - муки
  • 250 мл. - воды (кипяток)
  • 50 гр. - сливочного масла
  • 1 ч.л. - соли
  • начинка:
  • 1 кг. - вишни (вес с косточкой)
  • 5 ст.л. - сахара
  • 0,5 ст.л. - кукурузного крахмала

Рецепт приготовления

Помойте вишню и удалите из ягод косточки. Выложите их в сито, чтоб ягоды не плавали в соке.

Приготовим тесто. В глубокую чашу просейте муку. Добавьте соль, и крутой кипяток. Замешйате тесто вначале ложкой, затем добавьте сливочное масло комнатной температуры и замесите руками. Тесто получится упругое и эластичное.

Разделите тесто на четыре равные части, скатайте их в шары и накройте полотенцем.

В сухой чашке смешайте сахар и крахмал.

Возьмите один шар теста, раскатайте его в тонкий пласт. Формой диаметром 7,5 сантиметра вырежьте круги. В центр каждого круга положите по пол чайной ложки крахмально-сахарной смеси, на неё выложите две вишни и слепите края.

Кладем вареники в кипящую подсоленную воду, как только вареники всплывут, варите их 2-3 минуты. Подаём вареники со сметаной. Кушать подано!

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