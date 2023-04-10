Рецепт пасхальных куличей на ряженке и молоке

Ингредиенты
топленое молоко - 150 мл.
сухие дрожжи - 11 гр.
соль - щепотка
сахар - 150 гр.
яйца - 3 шт. + 1 желток
ряженка - 120 гр.
сливочное масло - 150 гр.
мука - 800-850 гр.
куркума - 1/4 ч.л.
изюм - 250 гр. + 2 ст.л. муки
Рецепт приготовления
Рецепт на 4 формы 13*10 см.
В теплое (40 гр) топленое молоко добавляем сухие дрожжи, соль и сахар 1 ст.л от общего количества.
Перемешиваем и оставляем на 15 минут для активации дрожжей.
Хоть дрожжи и быстродействующие, я все равно люблю их предварительно активировать.
Тем временем начинаем взбивать яйца на невысоких оборотах миксера, постепенно добавляем сахар, после того как ввели сахар, скорость миксера увеличиваем и взбиваем около 2-3 минут до пышной белой массы.
Как только дрожжи активировались, к ним добавляем ряженку (комнатной температуры) и взбитые яйца с сахаром. Перемешиваем.
И начинаем вводить постепенно (частями) муку.
Вместе с мукой добавляем для цвета - куркуму.
Часть муки добавили, вмешали её, затем еще добавили часть муки и опять вмешиваем и так пока не вмешаете всю муку.
Как только добавили последнюю часть муки и тесто начало собираться в ком, добавляем растопленное сливочное масло и замешиваем тесто не меньше 5 минут.
Изюм промываем под проточной горячей водой, а затем промакиваем бумажными полотенцами, чтобы изюм был сухой.
К изюму добавляем пару столовых ложек муки и перемешиваем, чтобы весь изюм был покрыт мукой.
Это делается для того, чтобы он равномерно распределился в тесте.
Изюм добавляем в тесто и вымешиваем пару минут.
Тесто готово.
Оно очень мягкое, но при этом не липнет к рукам.
Тесто кладем в миску (нужно смазать растительным маслом) накрываем пищевой пленкой и отправляем на расстойку в теплое место на 1.5-2 часа.
Я тесто растаиваю в мультиварке на программе йогурт (там 40 гр) - 1 час.
После расстойки тесто немного обминаем.
Делим на 4 части и каждую часть теста обминаем, формируем шар и кладем в бумажную форму.
После того как заполнили формы, накрываем их кухонным полотенцем и оставляем на 20-30 минут.
Как только тесто немного подошло, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
Куличи получаются мягкие, пышные и воздушные.
Кушать подано!
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