Рецепт пасхальных куличей на ряженке и молоке

топленое молоко - 150 мл.

сухие дрожжи - 11 гр.

соль - щепотка

сахар - 150 гр.

яйца - 3 шт. + 1 желток

ряженка - 120 гр.

сливочное масло - 150 гр.

мука - 800-850 гр.

куркума - 1/4 ч.л.

изюм - 250 гр. + 2 ст.л. муки

Рецепт на 4 формы 13*10 см.

В теплое (40 гр) топленое молоко добавляем сухие дрожжи, соль и сахар 1 ст.л от общего количества.

Перемешиваем и оставляем на 15 минут для активации дрожжей.

Хоть дрожжи и быстродействующие, я все равно люблю их предварительно активировать.

Тем временем начинаем взбивать яйца на невысоких оборотах миксера, постепенно добавляем сахар, после того как ввели сахар, скорость миксера увеличиваем и взбиваем около 2-3 минут до пышной белой массы.

Как только дрожжи активировались, к ним добавляем ряженку (комнатной температуры) и взбитые яйца с сахаром. Перемешиваем.

И начинаем вводить постепенно (частями) муку.

Вместе с мукой добавляем для цвета - куркуму.

Часть муки добавили, вмешали её, затем еще добавили часть муки и опять вмешиваем и так пока не вмешаете всю муку.

Как только добавили последнюю часть муки и тесто начало собираться в ком, добавляем растопленное сливочное масло и замешиваем тесто не меньше 5 минут.

Изюм промываем под проточной горячей водой, а затем промакиваем бумажными полотенцами, чтобы изюм был сухой.

К изюму добавляем пару столовых ложек муки и перемешиваем, чтобы весь изюм был покрыт мукой.

Это делается для того, чтобы он равномерно распределился в тесте.

Изюм добавляем в тесто и вымешиваем пару минут.

Тесто готово.

Оно очень мягкое, но при этом не липнет к рукам.

Тесто кладем в миску (нужно смазать растительным маслом) накрываем пищевой пленкой и отправляем на расстойку в теплое место на 1.5-2 часа.

Я тесто растаиваю в мультиварке на программе йогурт (там 40 гр) - 1 час.

После расстойки тесто немного обминаем.

Делим на 4 части и каждую часть теста обминаем, формируем шар и кладем в бумажную форму.

После того как заполнили формы, накрываем их кухонным полотенцем и оставляем на 20-30 минут.

Как только тесто немного подошло, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Куличи получаются мягкие, пышные и воздушные.

Кушать подано!