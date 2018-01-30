Мармелад из калины — полезная сладость, которую вы можете приготовить у себя дома. В меру сладенький, с легкой кислинкой, очень вкусненький, поверьте. Такой кубик мармелада заменит целую баночку искусственных витаминов и защитит организм от простуды и инфекционных заболеваний. Возьмите этот рецепт на вооружение, зимой он просто незаменим.
Ингредиенты:
- ягоды калины — 1 килограмм;
- сахар — 1 килограмм.
Мармелад из калины. пошаговый рецепт
- Ягоды калины переберите, вымойте, обдайте кипятком.
- Затем перетрите через сито.
- В пюре. которое получилось, добавьте сахар и хорошенько перемешайте.
- Пюре поставьте на небольшой огонь и варите помешивая, пока не загустеет.
- Возьмите не очень глубокую форму и застелите пергаментной бумагой.
- Вылейте в форму пюре, распределите равномерно и оставьте, пока полностью не затвердеет.
- Затем большой пласт мармелада разрежьте на маленькие кубики и каждый кусочек присыпьте сахаром.
Мармелад из калины храните в бумажной коробочке. Приятного аппетита!
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