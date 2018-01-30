Мармелад из калины — полезная сладость, которую вы можете приготовить у себя дома. В меру сладенький, с легкой кислинкой, очень вкусненький, поверьте. Такой кубик мармелада заменит целую баночку искусственных витаминов и защитит организм от простуды и инфекционных заболеваний. Возьмите этот рецепт на вооружение, зимой он просто незаменим.

Ингредиенты:

ягоды калины — 1 килограмм;

сахар — 1 килограмм.

Мармелад из калины. пошаговый рецепт

Ягоды калины переберите, вымойте, обдайте кипятком. Затем перетрите через сито. В пюре. которое получилось, добавьте сахар и хорошенько перемешайте. Пюре поставьте на небольшой огонь и варите помешивая, пока не загустеет. Возьмите не очень глубокую форму и застелите пергаментной бумагой. Вылейте в форму пюре, распределите равномерно и оставьте, пока полностью не затвердеет. Затем большой пласт мармелада разрежьте на маленькие кубики и каждый кусочек присыпьте сахаром.

Мармелад из калины храните в бумажной коробочке. Приятного аппетита!



