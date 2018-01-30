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Мармелад из калины

Мармелад из калины

Мармелад из калины — полезная сладость, которую вы можете приготовить у себя дома. В меру сладенький, с легкой кислинкой, очень вкусненький, поверьте. Такой кубик мармелада заменит целую баночку искусственных витаминов и защитит организм от простуды и инфекционных заболеваний. Возьмите этот рецепт на вооружение, зимой он просто незаменим.

Ингредиенты:

  • ягоды калины — 1 килограмм;
  • сахар — 1 килограмм.

Мармелад из калины. пошаговый рецепт

  1. Ягоды калины переберите, вымойте, обдайте кипятком.
  2. Затем перетрите через сито.
  3. В пюре. которое получилось, добавьте сахар и хорошенько перемешайте.
  4. Пюре поставьте на небольшой огонь и варите помешивая, пока не загустеет.
  5. Возьмите не очень глубокую форму и застелите пергаментной бумагой.
  6. Вылейте в форму пюре, распределите равномерно и оставьте, пока полностью не затвердеет.
  7. Затем большой пласт мармелада разрежьте на маленькие кубики и каждый кусочек присыпьте сахаром.

Мармелад из калины храните в бумажной коробочке. Приятного аппетита!

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Выпечка и десерты
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