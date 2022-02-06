Вкусная галета с изюмом и творогом

Ингредиенты
для теста:
мука пшеничная – 200 гр.
мука кукурузная – 100 гр.
разрыхлитель – 1/3 ч.л.
сливочное масло (маргарин) – 125 гр.
кефир – 100 мл.
яйцо (только белок) – 1 шт.
сахар-песок – 80 гр.
соль – щепотка
для начинки:
творог – 750 гр.
яйца – 3 шт.
сахар-песок – 60 гр.
ванильный сахар – 8 гр.
крахмал – 40 гр.
изюм – 150 гр.
для верха пирога:
яйцо (только желток) – 1 шт.
Рецепт приготовления
1. Разделите яйцо на желток и белок.
Желток накройте и отставьте пока в сторону.
К белку добавьте 80 граммов сахара-песка, щепотку соли и 100 миллилитров кефира.
Перемешайте, чтобы кристаллы сахара и соли растворились.
Кефир можно заменить ряженкой или несладким питьевым йогуртом.
В большую миску поместите 200 граммов пшеничной муки, добавьте 100 граммов кукурузной и треть чайной ложки разрыхлителя.
Перемешайте.
Введите 125 граммов нарезанного кубиками холодного сливочного масла.
Разотрите содержимое миски в мелкую крошку.
К получившейся сухой смеси добавьте жидкую и быстро замесите тесто.
Оно получается эластичным и нелипким.
Прикройте тесто и дайте ему отдохнуть 15-20 минут (пока вы занимаетесь начинкой).
2. Отмерьте в миску 40 граммов крахмала, добавьте 60 граммов сахара-песка и 8 граммов ванильного сахара.
Разотрите. В крахмале не должно остаться комочков.
Соедините 750 граммов творога, сахарно-крахмальную смесь, три яйца и 150 граммов изюма.
Хорошенько перемешайте начинку.
Творог до начала работы над рецептом протрите через сито, а изюм ненадолго замочите в кипятке и обсушите.
Эти действия я оставила за кадром.
3. Отдохнувшее тесто растяните в лепёшку и раскатайте в круг диаметром 38-40 сантиметров.
Сделайте это на пекарской бумаге.
Как видите, мука для подпыла не требуется.
Отступив от краев заготовки на 7-9 сантиметров нанесите на всю остальную площадь начинку и разровняйте её.
Приподнимите края пирога и заверните их любым удобным для вас способом.
Смажьте корочку отложенным желтком.
4. Переложите изделие на противень и отправьте в заранее разогретый до 175 градусов Цельсия духовой шкаф.
Пеките около 40 минут.
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