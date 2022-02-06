Вкусная галета с изюмом и творогом

для теста:

мука пшеничная – 200 гр.

мука кукурузная – 100 гр.

разрыхлитель – 1/3 ч.л.

сливочное масло (маргарин) – 125 гр.

кефир – 100 мл.

яйцо (только белок) – 1 шт.

сахар-песок – 80 гр.

соль – щепотка

для начинки:

творог – 750 гр.

яйца – 3 шт.

сахар-песок – 60 гр.

ванильный сахар – 8 гр.

крахмал – 40 гр.

изюм – 150 гр.

для верха пирога:

яйцо (только желток) – 1 шт.

Рецепт приготовления

1. Разделите яйцо на желток и белок.

Желток накройте и отставьте пока в сторону.

К белку добавьте 80 граммов сахара-песка, щепотку соли и 100 миллилитров кефира.

Перемешайте, чтобы кристаллы сахара и соли растворились.

Кефир можно заменить ряженкой или несладким питьевым йогуртом.

В большую миску поместите 200 граммов пшеничной муки, добавьте 100 граммов кукурузной и треть чайной ложки разрыхлителя.

Перемешайте.

Введите 125 граммов нарезанного кубиками холодного сливочного масла.

Разотрите содержимое миски в мелкую крошку.

К получившейся сухой смеси добавьте жидкую и быстро замесите тесто.

Оно получается эластичным и нелипким.

Прикройте тесто и дайте ему отдохнуть 15-20 минут (пока вы занимаетесь начинкой).

2. Отмерьте в миску 40 граммов крахмала, добавьте 60 граммов сахара-песка и 8 граммов ванильного сахара.

Разотрите. В крахмале не должно остаться комочков.

Соедините 750 граммов творога, сахарно-крахмальную смесь, три яйца и 150 граммов изюма.

Хорошенько перемешайте начинку.

Творог до начала работы над рецептом протрите через сито, а изюм ненадолго замочите в кипятке и обсушите.

Эти действия я оставила за кадром.

3. Отдохнувшее тесто растяните в лепёшку и раскатайте в круг диаметром 38-40 сантиметров.

Сделайте это на пекарской бумаге.

Как видите, мука для подпыла не требуется.

Отступив от краев заготовки на 7-9 сантиметров нанесите на всю остальную площадь начинку и разровняйте её.

Приподнимите края пирога и заверните их любым удобным для вас способом.

Смажьте корочку отложенным желтком.

4. Переложите изделие на противень и отправьте в заранее разогретый до 175 градусов Цельсия духовой шкаф.

Пеките около 40 минут.