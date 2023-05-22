Вкусные котлеты в тесте в духовке

Ингредиенты
для теста:
сыворотка - 500 мл.
сахар - 1 ст.л.
соль - 1 ч.л.
сухие дрожжи - 11 гр.
яйцо - 1 шт.
мука - 900 гр.
растительное масло - 3 ст.л.
для котлет:
фарш - 800 гр. (у меня из свинины)
лук - 1 шт. (или 2 небольших)
хлеб - 120 гр.
соль - 1 ч.л с горкой
черный молотый перец
кукурузная мука для панировки - 120 гр.
Рецепт приготовления
Начинаем с котлект
Белый пшеничный хлеб нарезаю на небольшие кусочки, кладу с миску, заливаю холодной водой и отставляем на пару минут.
В это время одну большую луковицу нарезаем на небольшие кусочки и пробиваю погружным блендером до консистенции пюре.
С хлеба сливаем воду и хлеб немного отжимаем, добавляем к луку и пробиваем блендером до однородной консистенции.
Хлеб с луком добавляем к фаршу, солим, перчим и хорошо перемешиваем, а затем фарш нужно отбить (берем часть фарша, поднимаем вверх и резко бросаем обратно в миску и таким образом отбиваем фарш)
Из фарша формуем продолговатые котлеты и обваливаем в кукурузной муке.
В сковородку наливаем растительное масло (2-3 мм) и обжариваем котлеты с двух сторон до золотистого цвета, примерно по 2 минуты с каждой стороны.
Затем накрываем крышкой и обжариваем с каждой стороны по 3-4 минуты.
Готовые котлеты выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
Котлетам даем остыть до комнатной температуры.
А пока готовлю тесто.
В дежу миксера отправляю теплую (примерно 40 гр) сыворотку (у меня сыворотка, которая осталась после приготовления творога), соль, сахар, сухие дрожжи и яйцо комнатной температуры, перемешиваем.
Добавляем 1/3 часть муки от общего количества, перемешиваем.
Добавляем еще часть муки и опять перемешиваем.
Важно муку добавлять частями, т.к у всех мука разного качества, поэтому у кого-то муки уйдет чуть больше, у кого-то чуть меньше.
Затем добавляем оставшуюся муку и перемешиваем, как только тесто начало браться в ком, добавляем растительное масло и уже окончательно замешиваем тесто не менее 5 минут, важно хорошо вымесить тесто.
Для расстойки тесто кладу в чашу мультиварки (нужно смазать растительным маслом) и ставлю на программу йогурт (там 40 гр) на 1 час.
Подошедшее тесто достаю из чаши, обминаю и делим на 16-20 частей (в зависимости от размера котлет)
Каждый кусочек теста обминаем и формуем шарики, накрываем пищевой пленкой и тесту даем отдохнуть минут на 5.
Затем берем шарик теста и руками растягиваем в прямоугольник, на край кладем котлету и заворачиваем, край защипываем.
Заготовки выкладываем на противень, накрываем пищевой пленкой и даем постоять 10 минут.
Затем желток взбалтываем с 1 ст.л молока и смазываем заготовки.
Сверху посыпаю белым и черным кунжутом.
Отправляем в разогретую до 180 гр духовку и выпекаем 35-40 минут.
Тесто получается мягкое и пышное, такую закуску любят не только дети, но и взрослые)
Кушать подано!
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