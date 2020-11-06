Вкуснейшие сахарные булочки

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных булочек для семейного чаепития.

Эта сахарная выпечка наверняка многим знакома из детства. По этому рецепту булочки получаются невероятно нежными, воздушными, с насыщенным сливочным ароматом и вкусом. Приготовить их не так быстро, как хотелось бы, но их вкус стоит потраченных усилий, поверьте. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

300 гр муки

70 гр сахарного песка

70 гр сливочного масла

щепотка соли

7,5 гр дрожжей

130 мл молока

1 яйцо

70 мл растительного масла

Начинаем процесс

В первую очередь разводим дрожжи в небольшом количестве воды. Затем подогреваем 100 мл молока и смешиваем с дрожжами. Также добавляем часть просеянной муки и хорошо перемешиваем. После чего присыпаем поверхность опары мукой и накрываем емкость крышкой. Оставляем в тёплом месте на 3 часа. По истечении нужного времени оставшееся молоко объединяем с солью, сахарным песком и яйцом. Хорошо все перемешиваем и объединяем с подготовленной опарой. Добавляем муку, которая осталась. По окончанию добавляем растительное масло и продолжаем замешивать тесто. Оно должно получиться мягким и атласным. Накрываем его полотенцем и оставляем в тёплом месте на пару часов. Для того, чтобы получить красивый и пористый мякиш, из теста требуется «выгонять» углекислый газ. Поэтому за это время нам надо несколько раз обмять тесто. По истечении нужного времени делим его на маленькие шарики. Каждый из них обмакиваем в растопленном сливочном масле. После чего присыпаем сахарным песком и укладываем на противне, предварительно смазанным сливочным маслом. Расстояние между заготовками должно быть 8-10 см. После чего оставляем ещё на 30-40 минут расстояться. Затем помещаем в духовку, разогретую до 230-240 градусов, на 5 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. По истечении нужного времени готовые булочки требуется накрыть полотенцем и оставить на некоторое время «отдохнуть».

Приятного аппетита!