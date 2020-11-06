Вкуснейшие сахарные булочки

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных булочек для семейного чаепития.
Эта сахарная выпечка наверняка многим знакома из детства. По этому рецепту булочки получаются невероятно нежными, воздушными, с насыщенным сливочным ароматом и вкусом. Приготовить их не так быстро, как хотелось бы, но их вкус стоит потраченных усилий, поверьте. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.
Нужные ингредиенты
- 300 гр муки
- 70 гр сахарного песка
- 70 гр сливочного масла
- щепотка соли
- 7,5 гр дрожжей
- 130 мл молока
- 1 яйцо
- 70 мл растительного масла
Начинаем процесс
- В первую очередь разводим дрожжи в небольшом количестве воды.
- Затем подогреваем 100 мл молока и смешиваем с дрожжами. Также добавляем часть просеянной муки и хорошо перемешиваем.
- После чего присыпаем поверхность опары мукой и накрываем емкость крышкой. Оставляем в тёплом месте на 3 часа.
- По истечении нужного времени оставшееся молоко объединяем с солью, сахарным песком и яйцом. Хорошо все перемешиваем и объединяем с подготовленной опарой. Добавляем муку, которая осталась.
- По окончанию добавляем растительное масло и продолжаем замешивать тесто. Оно должно получиться мягким и атласным. Накрываем его полотенцем и оставляем в тёплом месте на пару часов.
- Для того, чтобы получить красивый и пористый мякиш, из теста требуется «выгонять» углекислый газ. Поэтому за это время нам надо несколько раз обмять тесто.
- По истечении нужного времени делим его на маленькие шарики. Каждый из них обмакиваем в растопленном сливочном масле. После чего присыпаем сахарным песком и укладываем на противне, предварительно смазанным сливочным маслом.
- Расстояние между заготовками должно быть 8-10 см. После чего оставляем ещё на 30-40 минут расстояться.
- Затем помещаем в духовку, разогретую до 230-240 градусов, на 5 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
- По истечении нужного времени готовые булочки требуется накрыть полотенцем и оставить на некоторое время «отдохнуть».
Приятного аппетита!
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