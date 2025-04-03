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Четыре вкуса

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Готовим кекс с вареньем на кефире

Фото к рецепту: Кекс на кефире с вареньем

Ингредиенты

  • яйца - 2 шт.
  • соль - щепотка
  • сахар - 100 г
  • кефир или простокваша - 130 мл.
  • растительное масло - 50 мл.
  • мука - 200 г
  • разрыхлитель - 1,5 ч.л.
  • варенье - 200 мл.
  • крахмал - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

В миску взбиваем яйца, добавляем соль, взбиваем 3 минуты.

Добавляем сахар и ещё взбиваем 5 минут.

Добавляем кефир, растительное масло и перемешиваем.

Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем к жидким ингредиентам.

Все тщательно перемешиваем.

Для начинки смешать варенье и крахмал.

Выливаем тесто в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом.

Сверху по центру выливаем начинку.

Выпекать при 180 градусах около 45 минут.

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