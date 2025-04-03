Готовим кекс с вареньем на кефире

Ингредиенты
- яйца - 2 шт.
- соль - щепотка
- сахар - 100 г
- кефир или простокваша - 130 мл.
- растительное масло - 50 мл.
- мука - 200 г
- разрыхлитель - 1,5 ч.л.
- варенье - 200 мл.
- крахмал - 2 ст.л.
Рецепт приготовления
В миску взбиваем яйца, добавляем соль, взбиваем 3 минуты.
Добавляем сахар и ещё взбиваем 5 минут.
Добавляем кефир, растительное масло и перемешиваем.
Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем к жидким ингредиентам.
Все тщательно перемешиваем.
Для начинки смешать варенье и крахмал.
Выливаем тесто в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом.
Сверху по центру выливаем начинку.
Выпекать при 180 градусах около 45 минут.
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