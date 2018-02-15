Четыре вкуса

307 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • danil
    1Что вкусного приг...
  • danil
    sdfЧто вкусного приг...
  • danil
    dfgЧто вкусного приг...

Блинный пирог с творогом и Нутеллой

Пирог сытный, с сильным ароматом Нутеллы. Кислый вкус творога уравновешивает сладость шоколадной пасты.
Пирог очень красив на разрезе - светлые слои блинов и творога чередуются с тёмными шоколадными слоями.

блинный пирог с творогом и Нутеллой

Состав

  • 2 яйца,
  • 1/4 ч ложки соли,
  • 1 ст ложка сахара (25г),
  • 2 ст ложки растительного масла (~35г),
  • 2,5 стакана молока (625г),
  • 2 стакана муки (320г),
  • 0,5 ч ложки соды

Начинка

  • 400г шоколадной пасты Нутелла,
  • 500г мягкого творога


Взбить миксером яйца с сахаром и солью.
Вмешать 1,5 стакана молока (375г), а затем 2 стакана муки с содой.
Добавить растительное масло и ещё 1 стакан молока (250г), чтобы получилось жидкое тесто.

блинный пирог с творогом и Нутеллой

Сковороду разогреть на большом огне и слегка смазать растительным маслом.
Тесто наливать на сковороду, наклоняя ее так, чтобы тесто растекалось тонким ровным слоем. Нужно заметить, сколько ложек теста требуется для блина и наливать все время это количество.
Когда у блина запекутся кромки, его нужно осторожно подцепить лопаточкой сбоку и перевернуть.
Из указанного количества ингредиентов получится 18 блинов диаметром d=22см.

блинный пирог с творогом и Нутеллой

Сборка пирога
Нутеллу слегка подогреть в микроволновке, чтобы она стала более пластичной.
Если творог плотный, то смешать его со сметаной, чтобы он стал пастообразным.


Складывать блины стопочкой, поочерёдно промазывая их творогом и Нутеллой.
На один блин класть по 1 столовой ложки (с небольшой горкой) начинки.

блинный пирог с творогом и Нутеллой

блинный пирог с творогом и Нутеллой

Много начинки класть не нужно, иначе вкус пирога будет слишком резким.
Подавать пирог сразу после сборки.

блинный пирог с творогом и Нутеллой

Для хранения убрать пирог в холодильник.
Если оставить пирог при комнатной температуре, блины размокнут и станут разъезжаться.

блинный пирог с творогом и Нутеллой

блинный пирог с творогом и Нутеллой
Ссылка на первоисточник
Выпечка и десерты
Обсудить

Картина дня

наверх