блинный пирог с творогом и Нутеллой

Пирог сытный, с сильным ароматом Нутеллы. Кислый вкус творога уравновешивает сладость шоколадной пасты.
Пирог очень красив на разрезе - светлые слои блинов и творога чередуются с тёмными шоколадными слоями.
Состав
- 2 яйца,
- 1/4 ч ложки соли,
- 1 ст ложка сахара (25г),
- 2 ст ложки растительного масла (~35г),
- 2,5 стакана молока (625г),
- 2 стакана муки (320г),
- 0,5 ч ложки соды
Начинка
- 400г шоколадной пасты Нутелла,
- 500г мягкого творога
Взбить миксером яйца с сахаром и солью.
Вмешать 1,5 стакана молока (375г), а затем 2 стакана муки с содой.
Добавить растительное масло и ещё 1 стакан молока (250г), чтобы получилось жидкое тесто.
Сковороду разогреть на большом огне и слегка смазать растительным маслом.
Тесто наливать на сковороду, наклоняя ее так, чтобы тесто растекалось тонким ровным слоем. Нужно заметить, сколько ложек теста требуется для блина и наливать все время это количество.
Когда у блина запекутся кромки, его нужно осторожно подцепить лопаточкой сбоку и перевернуть.
Из указанного количества ингредиентов получится 18 блинов диаметром d=22см.
Сборка пирога
Нутеллу слегка подогреть в микроволновке, чтобы она стала более пластичной.
Если творог плотный, то смешать его со сметаной, чтобы он стал пастообразным.
Складывать блины стопочкой, поочерёдно промазывая их творогом и Нутеллой.
На один блин класть по 1 столовой ложки (с небольшой горкой) начинки.
Много начинки класть не нужно, иначе вкус пирога будет слишком резким.
Подавать пирог сразу после сборки.
Для хранения убрать пирог в холодильник.
Если оставить пирог при комнатной температуре, блины размокнут и станут разъезжаться.
Свежие комментарии