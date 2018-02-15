блинный пирог с творогом и Нутеллой

Пирог сытный, с сильным ароматом Нутеллы. Кислый вкус творога уравновешивает сладость шоколадной пасты.

Пирог очень красив на разрезе - светлые слои блинов и творога чередуются с тёмными шоколадными слоями.

Состав

Начинка



Взбить миксером яйца с сахаром и солью.

Вмешать 1,5 стакана молока (375г), а затем 2 стакана муки с содой.

Добавить растительное масло и ещё 1 стакан молока (250г), чтобы получилось жидкое тесто.

Сковороду разогреть на большом огне и слегка смазать растительным маслом.

Тесто наливать на сковороду, наклоняя ее так, чтобы тесто растекалось тонким ровным слоем. Нужно заметить, сколько ложек теста требуется для блина и наливать все время это количество.

Когда у блина запекутся кромки, его нужно осторожно подцепить лопаточкой сбоку и перевернуть.

Из указанного количества ингредиентов получится 18 блинов диаметром d=22см.

Сборка пирога

Нутеллу слегка подогреть в микроволновке, чтобы она стала более пластичной.

Если творог плотный, то смешать его со сметаной, чтобы он стал пастообразным.

Складывать блины стопочкой, поочерёдно промазывая их творогом и Нутеллой.На один блин класть по 1 столовой ложки (с небольшой горкой) начинки.

Много начинки класть не нужно, иначе вкус пирога будет слишком резким.

Подавать пирог сразу после сборки.

Для хранения убрать пирог в холодильник.

Если оставить пирог при комнатной температуре, блины размокнут и станут разъезжаться.