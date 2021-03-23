Четыре вкуса

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Оладьи из куриной грудки за полчаса

Фото к рецепту: Оладьи из куриной грудки за полчаса

Ингредиенты 

Филе курицы - 500 гр. 
Лук - 1 шт. (150 гр.) 
чеснок - 3 зубчика
Яйцо - 3 шт. 
Молоко - 150 - 200 г. (~ 1 ст.) 
Овсянка - 3 ст. с верхом 
Соль - 1 ч. л. без верха
Молотый черный перец 
Сладкая паприка - 1 ч. л. 
чаман - 1. ч. л.

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