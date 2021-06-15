Четыре вкуса

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Вкусная дагестанская лепешка

Фото к рецепту: Дагестанская лепешка с сезонной начинкой

Ингредиенты

  • мука 300 гр.
  • яйцо куриное 1 шт.
  • соль 1/2 ч.л.
  • сахар 1 ч.л.
  • сода 1/2 ч.л.
  • масло растительное 2 ст.л.
  • кефир 250 мл.
  • лук зеленый 2 пучка
  • укроп 1 пучок
  • яйцо куриное 3 шт.
  • масло сливочное 2 ст.л.
  • соль
  • масло сливочное 50 гр. (для смазывания готового изделия )
  • яйцо куриное 1 шт. ( для смазывания изделия перед выпечкой )

Рецепт приготовления

Берем все ингредиенты, замешиваем мягкое тесто и оставляем на 15 минут.

В это время нарезаем зелень, яйца, посолите и добавьте мягкое сливочное масло.

Тесто разделите на 2 большие и 2 маленькие части.

Одну большую часть раскатайте, выложите на нее половину начинки, раскатайте одну меньшую часть и положите на начинку, защипывая края, по середине сделайте небольшое отверстие.

Смажьте яйцом и уберите в духовку на 25 минут до румяной корочки.

С второй половиной проделайте тоже самое.

Выпекайте при температуре 180 градусов.

У вас получится два пирога.

Кушать подано!

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