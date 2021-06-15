Вкусная дагестанская лепешка

Рецепт приготовления

Берем все ингредиенты, замешиваем мягкое тесто и оставляем на 15 минут.

В это время нарезаем зелень, яйца, посолите и добавьте мягкое сливочное масло.

Тесто разделите на 2 большие и 2 маленькие части.

Одну большую часть раскатайте, выложите на нее половину начинки, раскатайте одну меньшую часть и положите на начинку, защипывая края, по середине сделайте небольшое отверстие.

Смажьте яйцом и уберите в духовку на 25 минут до румяной корочки.

С второй половиной проделайте тоже самое.

Выпекайте при температуре 180 градусов.

У вас получится два пирога.

Кушать подано!