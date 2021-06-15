Вкусная дагестанская лепешка

Ингредиенты
- мука 300 гр.
- яйцо куриное 1 шт.
- соль 1/2 ч.л.
- сахар 1 ч.л.
- сода 1/2 ч.л.
- масло растительное 2 ст.л.
- кефир 250 мл.
- лук зеленый 2 пучка
- укроп 1 пучок
- яйцо куриное 3 шт.
- масло сливочное 2 ст.л.
- соль
- масло сливочное 50 гр. (для смазывания готового изделия )
- яйцо куриное 1 шт. ( для смазывания изделия перед выпечкой )
Рецепт приготовления
Берем все ингредиенты, замешиваем мягкое тесто и оставляем на 15 минут.
В это время нарезаем зелень, яйца, посолите и добавьте мягкое сливочное масло.
Тесто разделите на 2 большие и 2 маленькие части.
Одну большую часть раскатайте, выложите на нее половину начинки, раскатайте одну меньшую часть и положите на начинку, защипывая края, по середине сделайте небольшое отверстие.
Смажьте яйцом и уберите в духовку на 25 минут до румяной корочки.
С второй половиной проделайте тоже самое.
Выпекайте при температуре 180 градусов.
У вас получится два пирога.
Кушать подано!
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