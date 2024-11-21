Рецепт быстрой пиццы на лаваше с сардельками

Ингредиенты
- лаваш или тортилья - 3 шт.
- сладкий перец - 1 шт.
- помидор - 2 шт.
- сардельки - 4 шт.
- сыр - 200 - 300 г
- кетчуп
- майонез
- базилик
Рецепт приготовления
Первым делом возьмём сладкий перец красный и нарезаем небольшим кубиком.
Томаты нарезаем кружочком.
Сыр натираем на крупной тёрке.
Сардельки сварили и нарезаем кружочками.
На круглый лаваш добавляем любимые ваши соусы у меня это просто кетчуп и майонез.
Размазываем по всей поверхности.
Выкладываем сладкий перец и распределяем по всей поверхности.
Далее сардельки.
И немного сыра.
Сверху кладём лист лаваша и опять добавляем соусы.
Далее выкладываем помидоры и сыр.
Накрываем третьим лавашем.
Снова соус.
Теперь сардельки и окончательно присыпаем сыром.
Сверху я добавил листики базилика.
Разогреваем духовку 180° и на 15 минут убираем.
Кушать подано!
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