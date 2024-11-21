Рецепт быстрой пиццы на лаваше с сардельками

Первым делом возьмём сладкий перец красный и нарезаем небольшим кубиком.

Томаты нарезаем кружочком.

Сыр натираем на крупной тёрке.

Сардельки сварили и нарезаем кружочками.

На круглый лаваш добавляем любимые ваши соусы у меня это просто кетчуп и майонез.

Размазываем по всей поверхности.

Выкладываем сладкий перец и распределяем по всей поверхности.

Далее сардельки.

И немного сыра.

Сверху кладём лист лаваша и опять добавляем соусы.

Далее выкладываем помидоры и сыр.

Накрываем третьим лавашем.

Снова соус.

Теперь сардельки и окончательно присыпаем сыром.

Сверху я добавил листики базилика.

Разогреваем духовку 180° и на 15 минут убираем.

Кушать подано!