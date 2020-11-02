Очень вкусные трубочки с мясом

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусной выпечки, которая понравится абсолютно всем.

Эти хрустящие закусочные трубочки станут любимчиками многих. Приготовить их очень просто. Съедаются они моментально. Предлагаю вам сразу готовить двойную порцию. Для начинки можете использовать не только мясо. Очень вкусно получается с рисом и яйцом. Также я пробовала готовить их с тушеной капустой и даже с вареньем. В любом варианте это выпечка мега аппетитная. Рекомендую всем попробовать. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

250 мл воды

250 мл подсолнечного масла

1 чайная ложка соли

450 гр муки

175 гр свинины

175 гр говядины

1 репчатый лук

1 яйцо

черный молотый перец по вкусу

Начинаем процесс

В первую очередь берем глубокую ёмкость и объединяем в ней воду, масло и половину чайной ложки соли. Затем частями вводим сюда муку и замешиваем эластичное тесто. После чего накрываем его пищевой плёнкой и оставляем на полчаса. Теперь отвариваем мясо в подсоленной воде. После чего остужаем и пропускаем через мясорубку. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. Затем отправляем на разогретую сковороду с небольшим количеством масла, соли и молотого чёрного перца обжариваться до мягкости. После чего объединяем с подготовленным мясом и перемешиваем. По истечении нужного времени обминаем тесто и делим его на 30 одинаковых кусков. Каждый из них требуется скатать в шарик. Рабочую поверхность смазываем растительным маслом и раскатываем каждую заготовку в прямоугольный пласт. Ближе к краю выкладываем 2-3 чайные ложки подготовленной начинки. Накрываем её этим же краем и подгибаем боковые части. Теперь сворачиваем в трубочку. При этом требуется немного удлиннять скалкой свободный край теста. Такие процессы проделываем со всеми заготовками. Выкладываем их на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Теперь смазываем заготовки взбитым яйцом и отправляем в духовку, разогретую до 180°, приблизительно на 15 минут.

Приятного аппетита!