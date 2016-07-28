Жаркое по-крестьянски, запеченное в булочке

Я брала булочки (6 шт.), которые нужно допекать в духовке до готовности (можно использовать любые, только не сладкие).

Срезать аккуратно верхушки и удалить мякиш (это я делала чайной ложкой).

Мясное филе (у меня около 400 г индюшки) нарезать маленькими кубиками и замариновать (соль, перец, приправы, чеснок, майонез).

Дать настояться минут 30-60 и обжарить на сковороде до готовности.

Картошку (у меня 2 средних) отварить и нарезать кубиками.

Шампиньоны (1 б.) порезать и обжарить с 1 луковицей, добавив соль и перец по вкусу.

Помидоры нарезать тоненькими полукольцами.

Сыр натереть на тёрке (я просто положила пластинками) .

Подготовленные булочки смазываем внутри майонезом и выкладываем слоями начинку: мясо + картошка + майонез + грибы + помидоры + майонез.

Сверху посыпаем сыром и ставим в нагретую до t-200°C духовку, минут на 15-20 (запекаем до румяности сыра).

Готовое блюдо посыпаем зеленью. Приятного аппетита!

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