Рецепт отличного плова с изюмом

Промойте рис несколько раз холодной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Затем замочите его в тёплой воде на 30 минут.

Нарежьте мясо небольшими кусочками (примерно 2x2 см).

Морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте соломкой. Лук нарежьте полукольцами.

Тщательно промойте изюм и залейте его кипятком на 10–15 минут, чтобы он стал мягким.

Очистите головку чеснока от верхней шелухи, но оставьте её целой.

В казане или глубокой сковороде разогрейте растительное масло.

Обжаривайте мясо на сильном огне до золотистой корочки, периодически помешивая.

Добавьте лук и продолжайте обжаривать ещё 5–7 минут, пока лук не станет прозрачным.

Положите морковь и жарьте всё вместе ещё 10 минут, постоянно перемешивая.

После обжарки мяса и овощей добавьте воду (около 4 стаканов), соль и специи.

Доведите смесь до кипения, уменьшите огонь и тушите на медленном огне около 40 минут. Это называется зирвак — основа плова.

Слейте воду с риса и равномерно выложите его поверх зирвака.

Разровняйте поверхность ложкой, стараясь не смешивать рис с мясом и овощами.

Вдавите головку чеснока в середину риса.

Долейте воды так, чтобы она покрывала рис примерно на 1,5–2 см.

Увеличьте огонь и доведите воду до кипения.

Как только вода почти полностью впитается, сделайте в рисе несколько отверстий деревянной палочкой или ручкой ложки, чтобы выпустить пар.

Уменьшите огонь до минимума, накройте казан крышкой и готовьте ещё 20–25 минут, пока рис не станет мягким.

Когда плов будет готов, снимите его с огня и дайте постоять под крышкой ещё 10–15 минут.

Перед подачей аккуратно перемешайте плов, чтобы распределить мясо, овощи и изюм.

Кушать подано!