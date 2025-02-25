Рецепт отличного плова с изюмом

Ингредиенты
- рис (длиннозерный или пропаренный) — 2 ст.
- мясо (говядина, баранина или курица) — 500 г
- морковь — 2–3 шт.
- лук репчатый — 1–2 шт.
- изюм — 100 г
- чеснок — 1 головка
- растительное масло — 100 мл.
- соль
- специи (зира, барбарис, перец чёрный молотый)
- вода — около 4 ст.
рецепт приготовления
Промойте рис несколько раз холодной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной.
Затем замочите его в тёплой воде на 30 минут.
Нарежьте мясо небольшими кусочками (примерно 2x2 см).
Морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте соломкой. Лук нарежьте полукольцами.
Тщательно промойте изюм и залейте его кипятком на 10–15 минут, чтобы он стал мягким.
Очистите головку чеснока от верхней шелухи, но оставьте её целой.
В казане или глубокой сковороде разогрейте растительное масло.
Обжаривайте мясо на сильном огне до золотистой корочки, периодически помешивая.
Добавьте лук и продолжайте обжаривать ещё 5–7 минут, пока лук не станет прозрачным.
Положите морковь и жарьте всё вместе ещё 10 минут, постоянно перемешивая.
После обжарки мяса и овощей добавьте воду (около 4 стаканов), соль и специи.
Доведите смесь до кипения, уменьшите огонь и тушите на медленном огне около 40 минут. Это называется зирвак — основа плова.
Слейте воду с риса и равномерно выложите его поверх зирвака.
Разровняйте поверхность ложкой, стараясь не смешивать рис с мясом и овощами.
Вдавите головку чеснока в середину риса.
Долейте воды так, чтобы она покрывала рис примерно на 1,5–2 см.
Увеличьте огонь и доведите воду до кипения.
Как только вода почти полностью впитается, сделайте в рисе несколько отверстий деревянной палочкой или ручкой ложки, чтобы выпустить пар.
Уменьшите огонь до минимума, накройте казан крышкой и готовьте ещё 20–25 минут, пока рис не станет мягким.
Когда плов будет готов, снимите его с огня и дайте постоять под крышкой ещё 10–15 минут.
Перед подачей аккуратно перемешайте плов, чтобы распределить мясо, овощи и изюм.
Кушать подано!
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