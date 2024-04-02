Рецепт постного торта «Наполеон»

для теста:

мука - 350 г

соль - щепотка

сода - ¼ ч.л.

растительное масло - 100 мл

вода - 140 мл

столовый уксус - 1 ст.л.

для крема:

кокосовое молоко - 800 мл (если сильно жирное, тогда разведите его с водой 1 к 3)

сахар - 120 г

ванильный сахар - 10 г

мука - 60 г

Начинаем с крема.

В кокосовое молоко добавляю сахар, ванильный сахар и муку, перемешиваем, чтобы не было комочков и ставим на плиту на самый минимальный огонь и завариваем крем.

Как только крем загустел, накрываем его пищевой пленкой.

Даем остыть.

Пока крем остывает, готовлю коржи.

Тесто замешиваю при помощи кухонного комбайна, насадкой «ножи» - это очень быстро и руки чистые)

В чашу отправляю муку, соду и соль, перемешиваем.

Добавляем воду и растительное масло без запаха.

Замешиваем мягкое и эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Тесто обминаем и делим на 8 частей, будет 8 коржей.

Тесто кладем в пакетик или накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на 30 минут.

Через 30 минут берем пергаментную бумагу или в моем случае силиконовый коврик, достаем по 1 кусочку теста и тонко раскатываем сразу на коврике, вырезаем круг в диаметре 20 см.

Я это делала при помощи разъемного кольца.

Вилкой делаем проколы в тесте, чтобы оно было без больших пузырей. (Я этого не делала и у меня были огромные пузыри).

Обрезки нужны для посыпки торта, выпекаем их вместе с коржом.

Тесто отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, но ориентируйтесь на свою духовку.

Пока печется первый корж, я раскатываю второй.

Готовый корж и обрезки выкладываем на решетку, для того, чтобы они остыли.

И отправляем выпекаться второй корж, тем временем раскатываем третий кусочек теста и таким образом выпекаем все тесто.

Обрезки кладем в пакет и скалкой измельчаем до нужного размера крошки.

Собираем торт: кладем первый корж, покрываем кремом, кладем второй корж, покрываем кремом и т.д.

Последний корж кремом не покрываем.

Даем постоять минут 20, а затем придавливаем все коржи, чтобы торт был ровный.

Так как у меня коржи были с большими пузырями, я торт собирала при помощи разъемного кольца.

Верхний корж и бока торта покрываем кремом и посыпаем крошкой.

Торт оставляем при комнатной температуре на пару часов, а затем ставим в холодильник минимум на 8 часов.

На утро получился очень вкусный торт, он мягко режется, т.к хорошо пропитался.

Кушать подано!