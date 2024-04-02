Рецепт постного торта «Наполеон»

Ингредиенты
для теста:
мука - 350 г
соль - щепотка
сода - ¼ ч.л.
растительное масло - 100 мл
вода - 140 мл
столовый уксус - 1 ст.л.
для крема:
кокосовое молоко - 800 мл (если сильно жирное, тогда разведите его с водой 1 к 3)
сахар - 120 г
ванильный сахар - 10 г
мука - 60 г
рецепт приготовления
Начинаем с крема.
В кокосовое молоко добавляю сахар, ванильный сахар и муку, перемешиваем, чтобы не было комочков и ставим на плиту на самый минимальный огонь и завариваем крем.
Как только крем загустел, накрываем его пищевой пленкой.
Даем остыть.
Пока крем остывает, готовлю коржи.
Тесто замешиваю при помощи кухонного комбайна, насадкой «ножи» - это очень быстро и руки чистые)
В чашу отправляю муку, соду и соль, перемешиваем.
Добавляем воду и растительное масло без запаха.
Замешиваем мягкое и эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
Тесто обминаем и делим на 8 частей, будет 8 коржей.
Тесто кладем в пакетик или накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на 30 минут.
Через 30 минут берем пергаментную бумагу или в моем случае силиконовый коврик, достаем по 1 кусочку теста и тонко раскатываем сразу на коврике, вырезаем круг в диаметре 20 см.
Я это делала при помощи разъемного кольца.
Вилкой делаем проколы в тесте, чтобы оно было без больших пузырей. (Я этого не делала и у меня были огромные пузыри).
Обрезки нужны для посыпки торта, выпекаем их вместе с коржом.
Тесто отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, но ориентируйтесь на свою духовку.
Пока печется первый корж, я раскатываю второй.
Готовый корж и обрезки выкладываем на решетку, для того, чтобы они остыли.
И отправляем выпекаться второй корж, тем временем раскатываем третий кусочек теста и таким образом выпекаем все тесто.
Обрезки кладем в пакет и скалкой измельчаем до нужного размера крошки.
Собираем торт: кладем первый корж, покрываем кремом, кладем второй корж, покрываем кремом и т.д.
Последний корж кремом не покрываем.
Даем постоять минут 20, а затем придавливаем все коржи, чтобы торт был ровный.
Так как у меня коржи были с большими пузырями, я торт собирала при помощи разъемного кольца.
Верхний корж и бока торта покрываем кремом и посыпаем крошкой.
Торт оставляем при комнатной температуре на пару часов, а затем ставим в холодильник минимум на 8 часов.
На утро получился очень вкусный торт, он мягко режется, т.к хорошо пропитался.
Кушать подано!
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