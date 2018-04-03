Шампиньоны, запеченные в духовке целиком

Хотим познакомить вас с рецептом интересной закуски. Или полноценного блюда в пост и для тех, кто придерживается вегетарианского питания. Шампиньоны получаются сочные, ароматные и очень-очень вкусные. Приготовить такую закуску не составит труда даже неопытной хозяйке.
Необходимые продукты
- 800 грамм шампиньонов
- 4 зубчика чеснока
- 5 столовых ложек растительного масла
- 40 миллилитров бальзамического уксуса
- пол чайной ложки «Прованских трав»
- пол чайной ложки «Хмели-сунели»
- соль по вкусу
Начинаем приготовление
- Грибы тщательно промываем.
- Готовим соус. Чеснок очищаем и измельчаем, а потом перекладываем в миску. Туда же добавляем соль, перец, специи, растительное масло и бальзамический уксус. Все хорошо перемешиваем.
- Подготовленные грибы перекладываем в большую кастрюлю и заливаем подготовленной смесью. Все тщательно перемешиваем. Сделать это можно ложкой, но мы советуем руками, предварительно надев на них перчатке. Таким образом вы сможете хорошо смешать грибочки с соусом и не повредите их.
- Подготовленные грибочки оставляем в кастрюле мариноваться на 15 минут
- Берем блюдо для запекания и выкладываем в нее грибы. Ставим их на 15 — 20 минут в разогретую до 200 градусов духовку. Периодически помешиваем.
- Через отведенное время грибы готовы, можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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