Шампиньоны, запеченные в духовке целиком

Хотим познакомить вас с рецептом интересной закуски. Или полноценного блюда в пост и для тех, кто придерживается вегетарианского питания. Шампиньоны получаются сочные, ароматные и очень-очень вкусные. Приготовить такую закуску не составит труда даже неопытной хозяйке.

Необходимые продукты

800 грамм шампиньонов

4 зубчика чеснока

5 столовых ложек растительного масла

40 миллилитров бальзамического уксуса

пол чайной ложки «Прованских трав»

пол чайной ложки «Хмели-сунели»

соль по вкусу

Начинаем приготовление

Грибы тщательно промываем. Готовим соус. Чеснок очищаем и измельчаем, а потом перекладываем в миску. Туда же добавляем соль, перец, специи, растительное масло и бальзамический уксус. Все хорошо перемешиваем. Подготовленные грибы перекладываем в большую кастрюлю и заливаем подготовленной смесью. Все тщательно перемешиваем. Сделать это можно ложкой, но мы советуем руками, предварительно надев на них перчатке. Таким образом вы сможете хорошо смешать грибочки с соусом и не повредите их. Подготовленные грибочки оставляем в кастрюле мариноваться на 15 минут Берем блюдо для запекания и выкладываем в нее грибы. Ставим их на 15 — 20 минут в разогретую до 200 градусов духовку. Периодически помешиваем. Через отведенное время грибы готовы, можно подавать к столу.

Приятного аппетита!