Четыре вкуса

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Рулетики из крабовых палочек - восхитительная закуска

Очень красивая и эффектная закуска. Она отлично смотрится на праздничном столе, получается вкусной и очень аппетитной. Эта простая закуска точно придется вам по вкусу и вы станете готовить ее не только к празднику.

Необходимые продукты

  • 200 грамм крабовых палочек
  • 100 грамм помидоров «Черри»
  • салатные листья
  • петрушка

Для начинки

  • 4 куриных яйца
  • 100 грамм сыра
  • 1 зубчик чеснока
  • 3 столовые ложки майонеза

Начинаем приготовление

  1. Яйца отвариваем вкрутую, очищаем от скорлупы, а потом делим на белки и желтки. Белок натираем на мелкой терке. Точно также поступаем с желтками.
  2. На мелкой терке натираем  сыр, кладем в миску, добавляем белки и выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока. Добавляем майонез и перемешиваем.
  3. Берем крабовую палочку и раскручиваем. Заворачиваем в нее начинку и равномерно распределяем. А потом сворачиваем в рулет. Точно также поступаем с остальными палочками.
  4. Каждую начиненную крабовую палочку сверху смазываем майонезом и обмакиваем в желток.
  5. На блюдо выкладываем салатные листья.
  6. Помидоры «Черри» разрезаем на 2 половины.
  7. На салатные листья по кругу выкладываем крабовые палочки, между ними помидорки и украшаем зеленью.
  8. Готовую закуску подаем к столу.

Рулетики из крабовых палочек-восхитительная закуска

Приятного аппетита!

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