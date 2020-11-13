Рулетики из крабовых палочек - восхитительная закуска

Очень красивая и эффектная закуска. Она отлично смотрится на праздничном столе, получается вкусной и очень аппетитной. Эта простая закуска точно придется вам по вкусу и вы станете готовить ее не только к празднику.

Необходимые продукты

200 грамм крабовых палочек

100 грамм помидоров «Черри»

салатные листья

петрушка

Для начинки

4 куриных яйца

100 грамм сыра

1 зубчик чеснока

3 столовые ложки майонеза

Начинаем приготовление

Яйца отвариваем вкрутую, очищаем от скорлупы, а потом делим на белки и желтки. Белок натираем на мелкой терке. Точно также поступаем с желтками. На мелкой терке натираем сыр, кладем в миску, добавляем белки и выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока. Добавляем майонез и перемешиваем. Берем крабовую палочку и раскручиваем. Заворачиваем в нее начинку и равномерно распределяем. А потом сворачиваем в рулет. Точно также поступаем с остальными палочками. Каждую начиненную крабовую палочку сверху смазываем майонезом и обмакиваем в желток. На блюдо выкладываем салатные листья. Помидоры «Черри» разрезаем на 2 половины. На салатные листья по кругу выкладываем крабовые палочки, между ними помидорки и украшаем зеленью. Готовую закуску подаем к столу.

Приятного аппетита!