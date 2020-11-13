Рулетики из крабовых палочек - восхитительная закуска

Очень красивая и эффектная закуска. Она отлично смотрится на праздничном столе, получается вкусной и очень аппетитной. Эта простая закуска точно придется вам по вкусу и вы станете готовить ее не только к празднику.
Необходимые продукты
- 200 грамм крабовых палочек
- 100 грамм помидоров «Черри»
- салатные листья
- петрушка
Для начинки
- 4 куриных яйца
- 100 грамм сыра
- 1 зубчик чеснока
- 3 столовые ложки майонеза
Начинаем приготовление
- Яйца отвариваем вкрутую, очищаем от скорлупы, а потом делим на белки и желтки. Белок натираем на мелкой терке. Точно также поступаем с желтками.
- На мелкой терке натираем сыр, кладем в миску, добавляем белки и выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока. Добавляем майонез и перемешиваем.
- Берем крабовую палочку и раскручиваем. Заворачиваем в нее начинку и равномерно распределяем. А потом сворачиваем в рулет. Точно также поступаем с остальными палочками.
- Каждую начиненную крабовую палочку сверху смазываем майонезом и обмакиваем в желток.
- На блюдо выкладываем салатные листья.
- Помидоры «Черри» разрезаем на 2 половины.
- На салатные листья по кругу выкладываем крабовые палочки, между ними помидорки и украшаем зеленью.
- Готовую закуску подаем к столу.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии