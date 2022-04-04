Картофель с грибами и мясом в горшочках

Ингредиенты
картофель – 800 гр.
мясо свинина (лопатка) – 500 гр.
луковица – 1 шт.
грибы шампиньоны – 250 гр.
лист пажитника или
ореховая трава – 1 ч.л. с горкой
сметана (15-20% жирн) - 200 гр.
сыр полутвёрдый – 100 гр.
вода – 150 мл.
масло растительное – 3-4 ст.л.
зелень петрушки или кинза – 1 пучок
соль, молотый черный перец
Рецепт приготовления
Мясо и картофель нарезать на одинаковые кусочки размером примерно 2Х2 см.
С лука удалить шелуху, мелко порезать.
Грибы, каждый разрезать вдоль пополам.
Зелень мелко нарезать.
Сыр натереть на крупной тёрке.
Обжарить лук в сковороде на растительном масле до полупрозрачного состояния, удалить его из сковороды и на том же масле обжарить грибы.
В посуде соединить картофель, мясо, обжаренный лук с грибами, зелень, лист пажитника.
Добавить чёрный молотый перец, соль и всё перемешать.
Выложить порционно в глиняные горшки, влить воды, поверх сметану и натёртый сыр.
Закрыть горшки крышками, отправить в духовку.
Включить нагрев до 200С. Тушить блюдо 65-75 минут.
По готовности готовую порцию посыпать оставшейся зеленью.
Кушать подано!
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