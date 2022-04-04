Картофель с грибами и мясом в горшочках

Ингредиенты

картофель – 800 гр.

мясо свинина (лопатка) – 500 гр.

луковица – 1 шт.

грибы шампиньоны – 250 гр.

лист пажитника или

ореховая трава – 1 ч.л. с горкой

сметана (15-20% жирн) - 200 гр.

сыр полутвёрдый – 100 гр.

вода – 150 мл.

масло растительное – 3-4 ст.л.

зелень петрушки или кинза – 1 пучок

соль, молотый черный перец

Рецепт приготовления

Мясо промыть, картофель очистить.

Мясо и картофель нарезать на одинаковые кусочки размером примерно 2Х2 см.

С лука удалить шелуху, мелко порезать.

Грибы, каждый разрезать вдоль пополам.

Зелень мелко нарезать.

Сыр натереть на крупной тёрке.

Обжарить лук в сковороде на растительном масле до полупрозрачного состояния, удалить его из сковороды и на том же масле обжарить грибы.

В посуде соединить картофель, мясо, обжаренный лук с грибами, зелень, лист пажитника.

Добавить чёрный молотый перец, соль и всё перемешать.

Выложить порционно в глиняные горшки, влить воды, поверх сметану и натёртый сыр.

Закрыть горшки крышками, отправить в духовку.

Включить нагрев до 200С. Тушить блюдо 65-75 минут.

По готовности готовую порцию посыпать оставшейся зеленью.

Кушать подано!