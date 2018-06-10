Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 766 подписчиков

Свежие комментарии

  • Светлана Баттерман
    СПАСИБО!!! Сколько же лет я искала рецепт такого печенья! какое только курабье и др не пробовала печь-было вкусно ,но...Печенье, которое ...
  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...

Облепиховый конфитюр

джем облепиха

Ароматный конфитюр из облепихи с розмарином – вкусный, а главное очень полезный домашний десерт.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 800 г ягод облепихи
  • 800 г сахара
  • 600 мл воды
  • 2 веточки розмарина

Количество сахара для рецепта можно немного увеличить, в зависимости от вкуса ягод. Использовать конфитюр из облепихи ты можешь и как дополнение к утренним бутербродам или блинчикам, так и в качестве начинки для домашней выпечки.

Как приготовить конфитюр из облепихи

  1. Промытые ягоды помести в кастрюлю и добавь сахар и воду. Доведи до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Вари до мягкости ягод, затем дай немного остыть и перетри через сито обратно в кастрюлю.
  2. Веточки розмарина заверни в марлю и опусти на кулинарной нити в массу из облепихи. Доведи до кипения и вари еще 10 минут, или до желаемой густоты. Затем удали розмарин, а конфитюр укупорь в подготовленные банки.
Ссылка на первоисточник
Выпечка и десерты
Консервирование
наверх