Облепиховый конфитюр

Ароматный конфитюр из облепихи с розмарином – вкусный, а главное очень полезный домашний десерт.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 800 г ягод облепихи
- 800 г сахара
- 600 мл воды
- 2 веточки розмарина
Количество сахара для рецепта можно немного увеличить, в зависимости от вкуса ягод. Использовать конфитюр из облепихи ты можешь и как дополнение к утренним бутербродам или блинчикам, так и в качестве начинки для домашней выпечки.
Как приготовить конфитюр из облепихи
- Промытые ягоды помести в кастрюлю и добавь сахар и воду. Доведи до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Вари до мягкости ягод, затем дай немного остыть и перетри через сито обратно в кастрюлю.
- Веточки розмарина заверни в марлю и опусти на кулинарной нити в массу из облепихи. Доведи до кипения и вари еще 10 минут, или до желаемой густоты. Затем удали розмарин, а конфитюр укупорь в подготовленные банки.
Свежие комментарии