Манка на сковороде

Рецепт создан специально для тех, кто не любит манную кашу. Приготовленная этим способом манка имеет совершенно иной вкус и консистенцию, делается быстро, а съедают ее все с большим удовольствием!

ИНГРЕДИЕНТЫ 1 ст. манной крупы

25 г сливочного масла

2 ст. горячей воды

соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Высыпь манку на разогретую сухую сковороду, слегка посоли и жарь на среднем огне, помешивая лопаткой, до золотисто-коричневого цвета.

Затем уменьши огонь до умеренного, влей воду и готовь, интенсивно помешивая, в течение 2–3 минут. После этого убавь огонь до минимального и готовь еще 3–5 минут.

Готовую кашу заправь сливочным маслом и подавай к столу.

Внимание! Воду в сковороду вливай осторожно, так как раскаленная манка может «стрелять». На вид каша должна получиться золотистой и рассыпчатой, похожей по консистенции на селедочную икру. Отличный гарнир к рыбным блюдам, а в сочетании с тушеным мясом — просто потрясающе!