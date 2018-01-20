Четыре вкуса

305 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Манка на сковороде

Рецепт создан специально для тех, кто не любит манную кашу. Приготовленная этим способом манка имеет совершенно иной вкус и консистенцию, делается быстро, а съедают ее все с большим удовольствием!

жареная манка

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 ст. манной крупы
  • 25 г сливочного масла
  • 2 ст. горячей воды
  • соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Высыпь манку на разогретую сухую сковороду, слегка посоли и жарь на среднем огне, помешивая лопаткой, до золотисто-коричневого цвета.
    жареная манка
  2. Затем уменьши огонь до умеренного, влей воду и готовь, интенсивно помешивая, в течение 2–3 минут. После этого убавь огонь до минимального и готовь еще 3–5 минут.
    жареная манка
  3. Готовую кашу заправь сливочным маслом и подавай к столу.

Внимание! Воду в сковороду вливай осторожно, так как раскаленная манка может «стрелять». На вид каша должна получиться золотистой и рассыпчатой, похожей по консистенции на селедочную икру. Отличный гарнир к рыбным блюдам, а в сочетании с тушеным мясом — просто потрясающе!

Ссылка на первоисточник
Гарниры и соусы
Обсудить

Картина дня

наверх