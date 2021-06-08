Четыре вкуса

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Котлеты из кукурузы

Фото к рецепту: Котлеты из кукурузы

Ингредиенты

  • кукуруза консервированная – 500 г
  • сыр – 120 г
  • мука – 50 г
  • петрушка – 3-4 веточки
  • перья зеленого лука – 6-7 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • паприка молотая – 1 ст.л.
  • черный перец – 0,25 ч.л.
  • соль – 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления

В чашу положите консервированную кукурузу. Добавьте натертый на мелкой терке твердый сыр.

Добавьте пшеничную муку, нарезанную петрушку, зеленый лук и паприку.

Вбейте яйцо и перемешайте все ингредиенты.

Посолите, поперчите и снова перемешайте.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите ложкой котлеты. Обжарьте с обеих сторон, до золотистой корочки.

Котлеты готовы, можно подавать с овощами.

Кушать подано!

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