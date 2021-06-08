Котлеты из кукурузы

Рецепт приготовления

В чашу положите консервированную кукурузу. Добавьте натертый на мелкой терке твердый сыр.

Добавьте пшеничную муку, нарезанную петрушку, зеленый лук и паприку.

Вбейте яйцо и перемешайте все ингредиенты.

Посолите, поперчите и снова перемешайте.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите ложкой котлеты. Обжарьте с обеих сторон, до золотистой корочки.

Котлеты готовы, можно подавать с овощами.

Кушать подано!