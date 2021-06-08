Котлеты из кукурузы

Ингредиенты
- кукуруза консервированная – 500 г
- сыр – 120 г
- мука – 50 г
- петрушка – 3-4 веточки
- перья зеленого лука – 6-7 шт.
- яйца – 1 шт.
- паприка молотая – 1 ст.л.
- черный перец – 0,25 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
Рецепт приготовления
В чашу положите консервированную кукурузу. Добавьте натертый на мелкой терке твердый сыр.
Добавьте пшеничную муку, нарезанную петрушку, зеленый лук и паприку.
Вбейте яйцо и перемешайте все ингредиенты.
Посолите, поперчите и снова перемешайте.
Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите ложкой котлеты. Обжарьте с обеих сторон, до золотистой корочки.
Котлеты готовы, можно подавать с овощами.
Кушать подано!
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