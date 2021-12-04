Закуска с мясом, грибами и овощами

филе куриное — 600 гр.

яйцо куриное — 1 шт.

шампиньоны — 250 гр.

морковь (2 шт. среднего размера) — 100 гр.

соль

специи

зелень

Рецепт приготовления

1. Начнём приготовление с подготовки мяса.

Филе нарезаем на кусочки и пропускаем через мясорубку.

К мясу добавляем 1 яйцо, соль и любимые специи по вкусу.

Хорошенько всё перемешиваем, накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник хотя бы на час.

2. За это время подготовим грибы и морковь.

Шампиньоны чистим и нарезаем кусочками среднего размера.

Помним о том, что при обжаривании они значительно уменьшаются в объёме.

Обжариваем грибы на среднем огне без добавления растительного масла.

Достаточно разогреть сковородку, переложить в неё шампиньоны и периодически их помешивать.

Через пару минут они начнут выделять влагу и далее будут готовится в собственном соку.

За пару минут до конца грибы можно немного посолить.

Когда влага полностью испарится, снимаем сковородку и перекладываем шампиньоны в другую посуду.

3. Морковь (примерно 100 г) моем, чистим и нарезаем маленькими кубиками.

Из холодильника достаём мясо, добавляем грибы, морковь, любимую зелень и хорошенько перемешиваем.

4. Т. к. закуску будем варить, сначала обернём её в пищевую плёнку, а затем в фольгу.

Визуально общее количество мяса делим на 2 примерно равные части.

Одну из них выкладываем на плёнку и сворачиваем в плотненькую колбаску.

Поджимаем с обеих сторон и фиксируем края.

Полученную заготовку оборачиваем в фольгу.

Так же поступаем с оставшейся частью фарша.

Таким образом, из данного количества продуктов получается 2 заготовки, каждая из которых после варки получается весом около 400 грамм.

Перекладываем их в кипящую воду и варим примерно 45 минут.

5. По прошествии времени достаём закуску, даём ей немного остыть, снимаем фольгу и плёнку.

Режем порционными кусочками и можно кушать. Приятного аппетита!