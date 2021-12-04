Закуска с мясом, грибами и овощами

Ингредиенты
филе куриное — 600 гр.
яйцо куриное — 1 шт.
шампиньоны — 250 гр.
морковь (2 шт. среднего размера) — 100 гр.
соль
специи
зелень
Рецепт приготовления
1. Начнём приготовление с подготовки мяса.
К мясу добавляем 1 яйцо, соль и любимые специи по вкусу.
Хорошенько всё перемешиваем, накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник хотя бы на час.
2. За это время подготовим грибы и морковь.
Шампиньоны чистим и нарезаем кусочками среднего размера.
Помним о том, что при обжаривании они значительно уменьшаются в объёме.
Обжариваем грибы на среднем огне без добавления растительного масла.
Достаточно разогреть сковородку, переложить в неё шампиньоны и периодически их помешивать.
Через пару минут они начнут выделять влагу и далее будут готовится в собственном соку.
За пару минут до конца грибы можно немного посолить.
Когда влага полностью испарится, снимаем сковородку и перекладываем шампиньоны в другую посуду.
3. Морковь (примерно 100 г) моем, чистим и нарезаем маленькими кубиками.
Из холодильника достаём мясо, добавляем грибы, морковь, любимую зелень и хорошенько перемешиваем.
4. Т. к. закуску будем варить, сначала обернём её в пищевую плёнку, а затем в фольгу.
Визуально общее количество мяса делим на 2 примерно равные части.
Одну из них выкладываем на плёнку и сворачиваем в плотненькую колбаску.
Поджимаем с обеих сторон и фиксируем края.
Полученную заготовку оборачиваем в фольгу.
Так же поступаем с оставшейся частью фарша.
Таким образом, из данного количества продуктов получается 2 заготовки, каждая из которых после варки получается весом около 400 грамм.
Перекладываем их в кипящую воду и варим примерно 45 минут.
5. По прошествии времени достаём закуску, даём ей немного остыть, снимаем фольгу и плёнку.
Режем порционными кусочками и можно кушать. Приятного аппетита!
Свежие комментарии