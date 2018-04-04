Четыре вкуса

307 506 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Икра из чеснока

На улице свирепствует грипп, а в холодильнике сохнет чеснок? Тогда рекомендую приготовить витаминную икру из чеснока – отличное средство для профилактики и борьбы с простудой и гриппом. Готовится икра из чеснока очень просто и быстро, получается довольно вкусно, так что можно готовить не только для борьбы с гриппом, но и как вкусное блюдо. Такую икру из чеснока можно намазывать на хлеб, а можно употреблять как пикантный гарнир к мясу. Ценители остренького непременно оценят такой гарнирчик.

Икра из чеснока - рецепт

Ингредиенты:

  • 2 средние головки чеснока
  • 1 стакан чищенных грецких орехов
  • 2 ломтика белого хлеба
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1/3 ч.л. соли
  • 1 ч.л. лимонного сока
    • Итак, первым делом отрезаем два ломтика белого хлеба. Какие именно? Не очень большие. От четвертины круглого хлеба отрезаем 2 ломтика толщиной 1,5 см. Хлеб замачиваем в холодной кипяченой воде.
    • Чистим чеснок.

Икра из чеснока - чеснок

    • Очищенные дольки чеснока растираем в мельнице вместе с солью. Если мельницы нет, то дольки мелко режем, а затем с солью растираем в ступке.
    • К чесноку добавляем грецкие орехи, перемалываем в мельнице вместе с чесноком.

Икра из чеснока - орехи

    • Отжимаем хлеб, соединяем с перетертыми орехами и чесноком.

Икра из чеснока - чеснок, орехи и мякоть хлеба

    • Полученную массу взбиваем деревянной ложкой, постепенно подливая оливковое масло.
      Взбиваем до получения однородного пюре.

Икра из чеснока

  • Икру из чеснока приправляем лимонным соком, по необходимости корректируем количество соли. Вот и все, очень вкусная витаминная икра из чеснока и орехов готова! Можно намазывать бутерброды или использовать как гарнир к мясу.
Ссылка на первоисточник
Специи и приправыХолодные закускиГарниры и соусы
Обсудить

Картина дня

наверх