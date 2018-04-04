На улице свирепствует грипп, а в холодильнике сохнет чеснок? Тогда рекомендую приготовить витаминную икру из чеснока – отличное средство для профилактики и борьбы с простудой и гриппом. Готовится икра из чеснока очень просто и быстро, получается довольно вкусно, так что можно готовить не только для борьбы с гриппом, но и как вкусное блюдо. Такую икру из чеснока можно намазывать на хлеб, а можно употреблять как пикантный гарнир к мясу. Ценители остренького непременно оценят такой гарнирчик.
Ингредиенты:
- 2 средние головки чеснока
- 1 стакан чищенных грецких орехов
- 2 ломтика белого хлеба
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1/3 ч.л. соли
- 1 ч.л. лимонного сока
- Итак, первым делом отрезаем два ломтика белого хлеба. Какие именно? Не очень большие. От четвертины круглого хлеба отрезаем 2 ломтика толщиной 1,5 см. Хлеб замачиваем в холодной кипяченой воде.
- Чистим чеснок.
- Очищенные дольки чеснока растираем в мельнице вместе с солью. Если мельницы нет, то дольки мелко режем, а затем с солью растираем в ступке.
- К чесноку добавляем грецкие орехи, перемалываем в мельнице вместе с чесноком.
- Отжимаем хлеб, соединяем с перетертыми орехами и чесноком.
- Полученную массу взбиваем деревянной ложкой, постепенно подливая оливковое масло. Взбиваем до получения однородного пюре.
- Икру из чеснока приправляем лимонным соком, по необходимости корректируем количество соли. Вот и все, очень вкусная витаминная икра из чеснока и орехов готова! Можно намазывать бутерброды или использовать как гарнир к мясу.
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