На улице свирепствует грипп, а в холодильнике сохнет чеснок? Тогда рекомендую приготовить витаминную икру из чеснока – отличное средство для профилактики и борьбы с простудой и гриппом. Готовится икра из чеснока очень просто и быстро, получается довольно вкусно, так что можно готовить не только для борьбы с гриппом, но и как вкусное блюдо. Такую икру из чеснока можно намазывать на хлеб, а можно употреблять как пикантный гарнир к мясу. Ценители остренького непременно оценят такой гарнирчик.

Ингредиенты:

2 средние головки чеснока

1 стакан чищенных грецких орехов

2 ломтика белого хлеба

3 ст.л. оливкового масла

1/3 ч.л. соли

1 ч.л. лимонного сока

Итак, первым делом отрезаем два ломтика белого хлеба. Какие именно? Не очень большие. От четвертины круглого хлеба отрезаем 2 ломтика толщиной 1,5 см. Хлеб замачиваем в холодной кипяченой воде.



Чистим чеснок.

Очищенные дольки чеснока растираем в мельнице вместе с солью. Если мельницы нет, то дольки мелко режем, а затем с солью растираем в ступке.



К чесноку добавляем грецкие орехи, перемалываем в мельнице вместе с чесноком.

Отжимаем хлеб, соединяем с перетертыми орехами и чесноком.

Полученную массу взбиваем деревянной ложкой, постепенно подливая оливковое масло. Взбиваем до получения однородного пюре.