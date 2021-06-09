Четыре вкуса

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Лечо на зиму

Фото к рецепту: Лечо на зиму

Ингредиенты

  • болгарский перец - 2 кг.
  • помидоры - 2 кг.
  • лук - 300 гр.
  • чеснок - 2,5 головки
  • соль - 1 ст.л.
  • перец душистый - 1 ч.л.
  • перец черный молотый
  • сахар - 150 гр.
  • уксус 9% - 50 мл.
  • масло растительное - 125 мл.

Рецепт приготовления

Помидоры ппромойте и нарежьте

Измельчите их с помощью блендера или мясорубки, потом процедите, чтобы убрать кожуру и семечки.

В емкость, где будет готовиться лечо, перелейте томатный сок, поставьте на огонь и после закипания варите 5 мин.

Затем уберите с огня и добавьте соль и сахар, перец черный молотый, растительное масло, болгарский перец.

Опять поставьте на плиту, доведите смесь до кипения и варите до мягкости болгарского перца.

Положите чеснок и варите еще минут 5.

Потом добавьте уксус, перемешайте и уберите емкость с плиты.

Далее простерилизуйте банки и крышки.

Разлейте лечо по банкам, закатайте и оставьте под покрывалом остывать.

Уберите потом банки в темное прохладное место.

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