Лечо на зиму

Ингредиенты
- болгарский перец - 2 кг.
- помидоры - 2 кг.
- лук - 300 гр.
- чеснок - 2,5 головки
- соль - 1 ст.л.
- перец душистый - 1 ч.л.
- перец черный молотый
- сахар - 150 гр.
- уксус 9% - 50 мл.
- масло растительное - 125 мл.
Рецепт приготовления
Помидоры ппромойте и нарежьте
Измельчите их с помощью блендера или мясорубки, потом процедите, чтобы убрать кожуру и семечки.
В емкость, где будет готовиться лечо, перелейте томатный сок, поставьте на огонь и после закипания варите 5 мин.
Затем уберите с огня и добавьте соль и сахар, перец черный молотый, растительное масло, болгарский перец.
Опять поставьте на плиту, доведите смесь до кипения и варите до мягкости болгарского перца.
Положите чеснок и варите еще минут 5.
Потом добавьте уксус, перемешайте и уберите емкость с плиты.
Далее простерилизуйте банки и крышки.
Разлейте лечо по банкам, закатайте и оставьте под покрывалом остывать.
Уберите потом банки в темное прохладное место.
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