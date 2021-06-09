Лечо на зиму

Рецепт приготовления

Помидоры ппромойте и нарежьте

Измельчите их с помощью блендера или мясорубки, потом процедите, чтобы убрать кожуру и семечки.

В емкость, где будет готовиться лечо, перелейте томатный сок, поставьте на огонь и после закипания варите 5 мин.

Затем уберите с огня и добавьте соль и сахар, перец черный молотый, растительное масло, болгарский перец.

Опять поставьте на плиту, доведите смесь до кипения и варите до мягкости болгарского перца.

Положите чеснок и варите еще минут 5.

Потом добавьте уксус, перемешайте и уберите емкость с плиты.

Далее простерилизуйте банки и крышки.

Разлейте лечо по банкам, закатайте и оставьте под покрывалом остывать.

Уберите потом банки в темное прохладное место.