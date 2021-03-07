Блины по-мароккански с паштетом

Ингредиенты
молоко - 200 мл.
вода - 100 мл.
мука - 125 гр.
соль - 0,5 ч.
сахар - 1 ст.
сухие дрожжи - 0,5 ч.
разрыхлитель - 5 гр.
наполнение:
печеночный паштет - 250 гр.
кукуруза - 3 ст.
отварной рис - 3 столовые ложки
зеленый лук - 1 горсть
Пошаговый рецепт приготовления
1. Развести дрожжи в теплой воде с сахаром и солью.
Дать постоять 10 минут.
2. Влить половину молока, всыпать муку.
Взбить венчиком.
3. Влейте оставшееся молоко, снова взбейте.
4. Перед запеканием добавьте разрыхлитель.
5. Смажьте разогретую сковороду щеткой и маслом.
6. Вылейте тесто в центр и дайте ему стечь.
7. Когда поверхность теста застынет, снимите и перенесите на доску.
8. Перемешать начинку, при необходимости посолить.
9. В центр блина выложить ложку начинки и скрепить треугольником.
Если края плохо прилегают, смажьте водой.
10. Когда все блинчики будут запечатаны, можно ставить их в духовку на разогрев.
11. Подается с бульоном, как пирожки.
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