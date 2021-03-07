Блины по-мароккански с паштетом

Ингредиенты

молоко - 200 мл.

вода - 100 мл.

мука - 125 гр.

соль - 0,5 ч.

сахар - 1 ст.

сухие дрожжи - 0,5 ч.

разрыхлитель - 5 гр.

наполнение:

печеночный паштет - 250 гр.

кукуруза - 3 ст.

отварной рис - 3 столовые ложки

зеленый лук - 1 горсть

Пошаговый рецепт приготовления

1. Развести дрожжи в теплой воде с сахаром и солью.

Дать постоять 10 минут.

2. Влить половину молока, всыпать муку.

Взбить венчиком.

3. Влейте оставшееся молоко, снова взбейте.

4. Перед запеканием добавьте разрыхлитель.

5. Смажьте разогретую сковороду щеткой и маслом.

6. Вылейте тесто в центр и дайте ему стечь.

7. Когда поверхность теста застынет, снимите и перенесите на доску.

8. Перемешать начинку, при необходимости посолить.

9. В центр блина выложить ложку начинки и скрепить треугольником.

Если края плохо прилегают, смажьте водой.

10. Когда все блинчики будут запечатаны, можно ставить их в духовку на разогрев.

11. Подается с бульоном, как пирожки.

