Четыре вкуса

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Блины по-мароккански с паштетом

Фото к рецепту: Блины по-мароккански с паштетом

Ингредиенты 

молоко - 200 мл. 
вода - 100 мл. 
мука - 125 гр. 
соль - 0,5 ч. 
сахар - 1 ст. 
сухие дрожжи - 0,5 ч. 
разрыхлитель - 5 гр. 

наполнение: 

печеночный паштет - 250 гр. 
кукуруза - 3 ст. 
отварной рис - 3 столовые ложки 
зеленый лук - 1 горсть 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Развести дрожжи в теплой воде с сахаром и солью. 
Дать постоять 10 минут. 

2. Влить половину молока, всыпать муку. 
Взбить венчиком. 

3. Влейте оставшееся молоко, снова взбейте. 

4. Перед запеканием добавьте разрыхлитель. 

5. Смажьте разогретую сковороду щеткой и маслом. 

6. Вылейте тесто в центр и дайте ему стечь. 

7. Когда поверхность теста застынет, снимите и перенесите на доску. 

8. Перемешать начинку, при необходимости посолить. 

9. В центр блина выложить ложку начинки и скрепить треугольником. 
Если края плохо прилегают, смажьте водой. 

10. Когда все блинчики будут запечатаны, можно ставить их в духовку на разогрев. 

11. Подается с бульоном, как пирожки. 
 

 

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