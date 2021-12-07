Сырный суп с сухариками и шампиньонами

куриное филе - 1 шт. (300 гр. )

вода - 1,5 л.

лук репчатый - 100 гр.

лавровый лист - 1 шт.

шампиньоны - 300 гр.

картофель - 400 гр.

морковь - 100 гр.

плавленный сыр - 200 гр.

чеснок - 1 зубчик

чеснок сушеный - 1 ч.л.

топленое масло - 15 гр.

хлеб белый - 200 гр.

соль

перец

Рецепт приготовления

В кипящую воду отправляем куриное филе, репчатый лук разрезанный пополам и один лавровый лист, при не сильном кипении варим примерно 15-20 минут.

Лук с лавровым листом убираем, а куриное филе нарезаем небольшим кубиком.

В бульон отправляем картофель нарезанный небольшим кубиком, а также морковь нарезанную полукружочками.

В это время обжариваем шампиньоны, нарезанные небольшими кусочками, обжариваем на сухой сковороде до полного испарения жидкости.

Хорошо обжаренные грибы солим и посыпаем сухим чесноком.

Белый хлеб нарезаем кубиком, обжариваем на сковороде с добавлением топленого масла.

После обжарки посыпаем сухим чесноком и солью по вкусу.

Когда картофель будет практически готов добавляем грибы, натертый на крупной терке сыр.

Перемешиваем до полного растворения супа.

Добавляем по вкусу соль и перец, а также мелко нарезанный чеснок.

Варим на слабом огне 5-7 минут.

Подаём суп к столу.

В суп при подаче добавляем сухари и посыпаем мелко нарезанным укропом. Приятного вам аппетита!