Сырный суп с сухариками и шампиньонами

Ингредиенты
куриное филе - 1 шт. (300 гр. )
вода - 1,5 л.
лук репчатый - 100 гр.
лавровый лист - 1 шт.
шампиньоны - 300 гр.
картофель - 400 гр.
морковь - 100 гр.
плавленный сыр - 200 гр.
чеснок - 1 зубчик
чеснок сушеный - 1 ч.л.
топленое масло - 15 гр.
хлеб белый - 200 гр.
соль
перец
Рецепт приготовления
В кипящую воду отправляем куриное филе, репчатый лук разрезанный пополам и один лавровый лист, при не сильном кипении варим примерно 15-20 минут.
Лук с лавровым листом убираем, а куриное филе нарезаем небольшим кубиком.
В бульон отправляем картофель нарезанный небольшим кубиком, а также морковь нарезанную полукружочками.
В это время обжариваем шампиньоны, нарезанные небольшими кусочками, обжариваем на сухой сковороде до полного испарения жидкости.
Хорошо обжаренные грибы солим и посыпаем сухим чесноком.
Белый хлеб нарезаем кубиком, обжариваем на сковороде с добавлением топленого масла.
После обжарки посыпаем сухим чесноком и солью по вкусу.
Когда картофель будет практически готов добавляем грибы, натертый на крупной терке сыр.
Перемешиваем до полного растворения супа.
Добавляем по вкусу соль и перец, а также мелко нарезанный чеснок.
Варим на слабом огне 5-7 минут.
Подаём суп к столу.
В суп при подаче добавляем сухари и посыпаем мелко нарезанным укропом. Приятного вам аппетита!
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