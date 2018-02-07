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Почему по утрам стоит пить цикорий

цикорий

Чем полезен цикорий?

Полезные свойства цикория невероятно разнообразны. Он богат инулиновой клетчаткой, витамином В6 и марганцем, что оказывает благотворное влияние на весь организм.

Чашка цикория

Цикорий улучшает пищеварение

Регулярное употребление цикория может увеличить содержание полезных бактерий в толстой кишке, улучшить работу кишечника и предотвратить запоры. Таким образом, цикорий может помочь поддерживать свою фигуру в форме. Ведь известно, что от качества работы кишечника зависит твой вес.

Цикорий снижает уровень сахара в крови

В цикории содержится особый тип волокна - инулин, который помогает регулировать уровень сахара в крови.

ПОльза и вред цикория

Цикорий и противовоспалительный эффект

Напиток может уменьшать воспаления, имеющиеся в организме. Этот факт подтверждает ряд исследований. Чашечка цикория при простуде может улучшить твое состояние, однако, не пренебрешай лечением.

Цикорий поможет избавиться от кофеиновой зависимости

Чрезмерное потребление кофе может привести к негативным последствиям - бессоннице, учащенному сердцебиению, беспокойству и тошноте. Цикорий не содержит кофеина, поэтому является отличным заменителем кофеина. При этом, напиток очень похож на настоящий кофе и невероятно бодрит.

Цветы цикория

Цикорий омолаживает

Цикорий содержит в себе комплекс витаминов и минералов, которые помогают восстанавливаться коллагеновым волокнам и держат кожу в тонусе. В этом напитке содержаться витамины В2, В3, С, РР, Е, А, а также кальций и магний.

Кому не рекомендуется пить цикорий

Однако, цикорий могут употреблять не все. Так, он может вызвать аллергические реакции - боли, отеки. Цикорий лучше не пить тем, у кого аллергия на амброзию. Беременным женщинам и тем, кто кормит грудью также нужно отказаться от цикория, поскольку это может вызвать кровотечения и выкидыш.

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