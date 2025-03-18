Нежный десерт со вкусом кофе

Ингредиенты
- тесто:
- яйца - 3 шт.
- сахар - 200 г
- мука - 300 г
- разрыхлитель - 15 г
- масло растительное - 160 мл
- какао - 20 г
- молоко - 250 мл
- кофе растворимый - 1 ч.л.
- щепотка соли.
- соус шоколадный:
- молоко - 300 мл
- сахара - 80 г
- кофе - 2 ч.л.
- кукурузный крахмал - 1.5 ст.л.
- миндальные лепестки - 50 г
- шоколад черный - 20 г
Рецепт приготовления
Для теста: в яйца добавляю щепотку соли, сахар и все взбиваю миксером около 4 минут, масса должна стать светлой и увеличиться в объеме.
К взбитым яйцам добавляю растительное масло, просеянную муку с разрыхлителем (предварительно добавила и перемешала), какао и все перемешиваю миксером на маленьких оборотах.
В теплое молоко добавляю растворимый кофе, перемешиваю и вливаю в тесто и продолжаю перемешивать миксером. Перед выпечкой бока формы смазываю растительным маслом, на дно формы кладу пергамент.
Переливаю тесто в форму и отправляю в духовку на 30 минут, температура духовки 170С.
Для шоколадного соуса: в теплое молоко добавляю растворимый кофе, сахар, кукурузный крахмал, все хорошо перемешиваю и на медленном огне довожу до кипения, постоянно помешивая.
Готовый пирог накалываю деревянной шпажкой, заливаю шоколадным соусом, украшаю миндальными лепестками и натертым на терке черный шоколадом.
Размер формы для выпекания: 20см х 30см
Кушать подано!
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