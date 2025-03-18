Нежный десерт со вкусом кофе

Для теста: в яйца добавляю щепотку соли, сахар и все взбиваю миксером около 4 минут, масса должна стать светлой и увеличиться в объеме.

К взбитым яйцам добавляю растительное масло, просеянную муку с разрыхлителем (предварительно добавила и перемешала), какао и все перемешиваю миксером на маленьких оборотах.

В теплое молоко добавляю растворимый кофе, перемешиваю и вливаю в тесто и продолжаю перемешивать миксером. Перед выпечкой бока формы смазываю растительным маслом, на дно формы кладу пергамент.

Переливаю тесто в форму и отправляю в духовку на 30 минут, температура духовки 170С.

Для шоколадного соуса: в теплое молоко добавляю растворимый кофе, сахар, кукурузный крахмал, все хорошо перемешиваю и на медленном огне довожу до кипения, постоянно помешивая.

Готовый пирог накалываю деревянной шпажкой, заливаю шоколадным соусом, украшаю миндальными лепестками и натертым на терке черный шоколадом.

Размер формы для выпекания: 20см х 30см

Кушать подано!