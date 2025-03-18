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Четыре вкуса

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Нежный десерт со вкусом кофе

Фото к рецепту: Пирог со вкусом кофе

Ингредиенты

  • тесто:
  • яйца - 3 шт.
  • сахар - 200 г
  • мука - 300 г
  • разрыхлитель - 15 г
  • масло растительное - 160 мл
  • какао - 20 г
  • молоко - 250 мл
  • кофе растворимый - 1 ч.л.
  • щепотка соли.
  • соус шоколадный:
  • молоко - 300 мл
  • сахара - 80 г
  • кофе - 2 ч.л.
  • кукурузный крахмал - 1.5 ст.л.
  • миндальные лепестки - 50 г
  • шоколад черный - 20 г

Рецепт приготовления

Для теста: в яйца добавляю щепотку соли, сахар и все взбиваю миксером около 4 минут, масса должна стать светлой и увеличиться в объеме.

К взбитым яйцам добавляю растительное масло, просеянную муку с разрыхлителем (предварительно добавила и перемешала), какао и все перемешиваю миксером на маленьких оборотах.

В теплое молоко добавляю растворимый кофе, перемешиваю и вливаю в тесто и продолжаю перемешивать миксером. Перед выпечкой бока формы смазываю растительным маслом, на дно формы кладу пергамент.

Переливаю тесто в форму и отправляю в духовку на 30 минут, температура духовки 170С.

Для шоколадного соуса: в теплое молоко добавляю растворимый кофе, сахар, кукурузный крахмал, все хорошо перемешиваю и на медленном огне довожу до кипения, постоянно помешивая.

Готовый пирог накалываю деревянной шпажкой, заливаю шоколадным соусом, украшаю миндальными лепестками и натертым на терке черный шоколадом.

Размер формы для выпекания: 20см х 30см

Кушать подано!

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