Четыре вкуса

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Десерт, который вряд ли выйдет из моды кулинарного искусства

Фото к рецепту: Чизкейк - десерт, который вряд ли выйдет из моды кулинарного искусства! готовим с мадам люси

Ингредиенты 

для теста 
куриное яйцо - 1 шт. 
масло сливочное - 100 г 
мука пшеничная / мука - 250 г 
сахар - 120 г 
разрыхлитель - 1 ч. 
соль - 1 щепотка. 
ванилин - 1 щепотка. 

для сырного слоя 
творог - 400 г 
куриное яйцо - 2 штуки 
сметана - 100 г 
сахар - 3 столовые ложки 
ягода (у нас замороженная вишня) - 400 г 

Пошаговый рецепт приготовления 

Для теста смешать все сухие ингредиенты, затем добавить масло и измельчить в крошку. В конце взбить яйца и собрать тесто в комок. Готовое тесто распределите по форме корзины и уберите в морозильную камеру на 15 минут. На дно выложить замороженную вишню, а сверху творожную массу! Для приготовления творожной смеси измельчите творог в блендере до пастообразного состояния и добавьте сметану, яйца и сахар. Снова взбить. 
На дно корзины выложить вишню (или другие ягоды) и залить творожной массой. 
Выпекаем 40 минут при 180 градусах. Украшаем по желанию! 
Приятного аппетита! 

Видео рецепт 

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