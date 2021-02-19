Десерт, который вряд ли выйдет из моды кулинарного искусства

Ингредиенты

для теста

куриное яйцо - 1 шт.

масло сливочное - 100 г

мука пшеничная / мука - 250 г

сахар - 120 г

разрыхлитель - 1 ч.

соль - 1 щепотка.

ванилин - 1 щепотка.

для сырного слоя

творог - 400 г

куриное яйцо - 2 штуки

сметана - 100 г

сахар - 3 столовые ложки

ягода (у нас замороженная вишня) - 400 г

Пошаговый рецепт приготовления

Для теста смешать все сухие ингредиенты, затем добавить масло и измельчить в крошку. В конце взбить яйца и собрать тесто в комок. Готовое тесто распределите по форме корзины и уберите в морозильную камеру на 15 минут. На дно выложить замороженную вишню, а сверху творожную массу! Для приготовления творожной смеси измельчите творог в блендере до пастообразного состояния и добавьте сметану, яйца и сахар. Снова взбить.

На дно корзины выложить вишню (или другие ягоды) и залить творожной массой.

Выпекаем 40 минут при 180 градусах. Украшаем по желанию!

Приятного аппетита!

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