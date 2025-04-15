Готовим вкусную пиццу из лапши быстрого приготовления

Возьмём две пачки лапши любой абсолютно открываем отправляем в кастрюльку.

Заливаем кипятком даём запиться.

Нарезаем солёные или маринованные огурцы кружочками.

Возьмём сыр любой ваш любимый и натираем его на крупной тёрке количество любое на ваш вкус.

Куриную грудку копчёную нарезаем небольшим кубиком.

В принципе можно использовать любое что для пиццы подойдёт колбасу, мясо.

Лапша готова отправляем туда яйца.

Добавляем приправы из пакетов с лапшой или можно использовать свои любимые.

У меня ещё копчёная паприка.

Хорошенько всё перемешиваем и добавим ещё одно яйцо и ещё раз всё хорошенько перемешаем.

Основа почти готова.

Берём любую форму смазываем растительным маслом.

Отправляем туда лапшу и распределяем по всей поверхности.

Разогреваем духовку 200° и отправляем минут на 10.

Достаём берём любимый соус и смазываем основу из лапши.

Выкладываем мясо. Далее огурцы сверху всё присыпаем сыром.

Отправляем ещё раз в духовку пока сыр не расплавится и пицца не будет готова - это примерно 10 минут.



Можно подавать на стол.