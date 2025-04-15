Готовим вкусную пиццу из лапши быстрого приготовления

Ингредиенты
- лапша быстрого приготовления - 2 пачки
- яйцо - 2 шт.
- куриная копчёная грудка - 1 шт.
- огурцы солёные - 2-3 шт.
- сыр - 200-300 г
- специи
- растительное масло
- соус или кетчуп
Рецепт приготовления
Возьмём две пачки лапши любой абсолютно открываем отправляем в кастрюльку.
Заливаем кипятком даём запиться.
Нарезаем солёные или маринованные огурцы кружочками.
Возьмём сыр любой ваш любимый и натираем его на крупной тёрке количество любое на ваш вкус.
Куриную грудку копчёную нарезаем небольшим кубиком.
В принципе можно использовать любое что для пиццы подойдёт колбасу, мясо.
Лапша готова отправляем туда яйца.
Добавляем приправы из пакетов с лапшой или можно использовать свои любимые.
У меня ещё копчёная паприка.
Хорошенько всё перемешиваем и добавим ещё одно яйцо и ещё раз всё хорошенько перемешаем.
Основа почти готова.
Берём любую форму смазываем растительным маслом.
Отправляем туда лапшу и распределяем по всей поверхности.
Разогреваем духовку 200° и отправляем минут на 10.
Достаём берём любимый соус и смазываем основу из лапши.
Выкладываем мясо. Далее огурцы сверху всё присыпаем сыром.
Отправляем ещё раз в духовку пока сыр не расплавится и пицца не будет готова - это примерно 10 минут.
Можно подавать на стол.
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